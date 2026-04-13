Obnova trhu s ropou potrvá měsíce, varuje Morgan Stanley 🛢️⏳

- Morgan Stanley dál čeká Brent na 110 USD ve 2. čtvrtletí 2026.
- Obnova dodávek přes Hormuzský průliv má být jen postupná.
- Cena ropy se znovu dostala nad 100 USD za barel.
- Trh se podle analytiků může letos přehoupnout do deficitu nabídky.
- Morgan Stanley dál čeká Brent na 110 USD ve 2. čtvrtletí 2026.
- Obnova dodávek přes Hormuzský průliv má být jen postupná.
- Cena ropy se znovu dostala nad 100 USD za barel.
- Trh se podle analytiků může letos přehoupnout do deficitu nabídky.
Banka Morgan Stanley ponechala své odhady pro cenu ropy Brent beze změny. Ve 2. čtvrtletí 2026 nadále očekává cenu kolem 110 USD za barel, ve 3. čtvrtletí 2026 pak 100 USD a pro rok 2027 počítá s poklesem k 80 USD za barel.
Podle banky se ropný trh nebude vracet do normálu rychle ani v případě, že se podaří znovu otevřít Hormuzský průliv. Dodavatelské řetězce by se podle jejího základního scénáře měly obnovovat pouze postupně. Export přes průliv má v dubnu zůstat na nízké úrovni, mezi květnem a červencem by se mohlo obnovit asi 70 % ztracených objemů a k běžnému stavu by se trh mohl vrátit až v říjnu.
Ceny ropy mezitím znovu vystoupaly nad 100 USD za barel. Trh reaguje na rostoucí napětí kolem Íránu a riziko omezení vývozu přes Hormuzský průliv poté, co jednání mezi Washingtonem a Teheránem nepřinesla dohodu o ukončení konfliktu. Brent se pohyboval kolem 102,23 USD a americká ropa WTI okolo 103,88 USD.
Napětí se už promítá i do cen ropy z Blízkého východu. Producenti jako Kuvajt a Irák zvýšili oficiální prodejní ceny pro Asii a Saúdská Arábie nastavila cenu své ropy Arab Light pro asijský trh s rekordní prémií 19,50 USD vůči benchmarku Oman/Dubai.
Analytici zároveň upozorňují, že výpadky produkce mohou letos převrátit ropný trh z očekávaného přebytku do deficitu nabídky. To by znamenalo pokračující tlak na vyšší ceny i v dalších měsících.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se obchoduje kolem 103,94 USD a po prudkém výkyvu se nyní stabilizuje v blízkosti 50% Fibonacciho retracementu na úrovni 104,41 USD. Trh se zároveň drží nad klouzavými průměry EMA 50 na 101,07 USD i SMA 100 na 101,49 USD, což naznačuje, že krátkodobá technická struktura zůstává přes předchozí volatilitu stále spíše pozitivní. Po ostrém propadu přišla rychlá stabilizace a následný návrat nad důležité technické hladiny, což ukazuje na aktivitu kupců.
Z pohledu Fibonacciho úrovní je nynější pásmo kolem 104,4 USD důležitou krátkodobou rezistencí. Pokud by ji ropa dokázala přesvědčivě překonat, otevřel by se prostor směrem k 107,57 USD, kde leží úroveň 61,8 %, a výše pak k 112,07 USD. Naopak nejbližší podpora se nachází v oblasti 101,25 USD, tedy u 38,2 % retracementu, která navíc téměř splývá s oběma klouzavými průměry. Její udržení bude pro zachování růstového scénáře klíčové.
Zdroj: xStation5
