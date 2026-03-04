OIL: ceny pokračují v růstu navzdory návrhu doprovodu lodí americkým námořnictvem 📌

Ropa dnes roste přibližně o 2 %, přičemž OIL.WTI se obchoduje na úrovni 76,25 USD za barel a Brent na 83,50 USD. Drahé kovy zároveň po včerejším výprodeji obnovují růst. Zlato posiluje o 1,20 % na 5 120 USD za unci a stříbro roste o 3,20 % na 83,30 USD za unci.
Pozornost globálního kapitálu se nadále soustředí na vývoj na Blízkém východě. Podle odhadů IDF, ministerstva obrany SAE a dat z otevřených zdrojů vypálil Írán během prvního dne kampaně přibližně 350 balistických raket, které mířily na státy Perského zálivu včetně SAE, Kataru a Bahrajnu, stejně jako na Izrael a další země regionu. Intenzita útoků však v následujících dnech výrazně klesala — na přibližně 175 raket druhý den, 120 třetí den a 50 čtvrtý den. Pokles následoval po koordinovaných úderech USA a Izraele na íránskou raketovou infrastrukturu, včetně velitelství IRGC, odpalovacích zařízení a skladů zbraní.
Výrazné snížení počtu odpálení naznačuje, že ofenzivní kapacity Íránu mohou pod pokračujícím vojenským tlakem slábnout. To zvyšuje pravděpodobnost, že by se konflikt mohl stát stále jednostrannějším, pokud bude infrastruktura pro odpalování raket nadále neutralizována. Zároveň však zůstává vysoká míra nejistoty a pokusy o definování trendů po čtvrtém dni konfliktu nesou značné riziko. Írán stále disponuje dalšími vojenskými nástroji, včetně potenciálně rozsáhlého arzenálu dronů, které je obtížnější detekovat a zachytit. Odhady před vypuknutím konfliktu naznačovaly, že Írán může mít desítky tisíc dronů, což ponechává prostor pro eskalaci prostřednictvím alternativních metod, pokud budou raketové kapacity dále omezeny.
Energetické trhy zůstávají obzvláště citlivé na vývoj kolem Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně pětina globálních dodávek ropy a plynu. Námořní doprava v této klíčové tepně se po íránských hrozbách vůči tankerům téměř zastavila, přičemž v Perském zálivu uvízlo přibližně 200 ropných tankerů, což v posledních dnech vedlo k výraznému růstu cen. Americký prezident Donald Trump se včera pozdě večer pokusil trhy uklidnit oznámením, že USA poskytnou pojištění rizik námořního obchodu a v případě potřeby i námořní doprovod pro lodě. Toto prohlášení pomohlo omezit ztráty na amerických akciových trzích a dočasně zmírnilo růst cen ropy. Situace však zůstává velmi dynamická a volatilita na trzích s ropou a drahými kovy je mimořádně vysoká.
