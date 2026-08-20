Americký stát Massachusetts připravuje pravidla, která by mohla zavést nejpřísnější státní dohled nad umělou inteligencí v USA. Návrh požaduje, aby přední vývojáři AI nechávali své nejpokročilejší modely nejméně jednou za 120 dní nezávisle posoudit z hlediska rizika závažných incidentů. Plán přitom rozdělil dva nejvýznamnější hráče v odvětví – OpenAI a Anthropic.
Zatímco Anthropic přísnější kontroly podporuje, OpenAI upozorňuje, že příliš časté a rozdílné požadavky jednotlivých států mohou komplikovat vývoj a zpomalovat nasazování nových modelů.
AI firma Anthropic podporuje přísnější kontroly
Anthropic označuje návrh Massachusetts za jednu z nejsilnějších legislativních úprav AI v USA. Firma dlouhodobě prosazuje přísnější dohled, zejména v situaci, kdy na federální úrovni stále chybí jednotný rámec.
Podle návrhu by nezávislé organizace každých 120 dní hodnotily potenciální rizika nejpokročilejších AI modelů. Zaměřily by se především na scénáře, které by mohly způsobit smrt nebo vážné zranění nejméně 50 lidí či majetkové škody přesahující 1 miliardu USD.
Anthropic argumentuje tím, že samotné technologické společnosti by neměly být jedinými subjekty hodnotícími bezpečnost vlastních systémů. Nezávislé kontroly mají podle firmy zajistit objektivnější pohled na potenciální rizika.
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OpenAI varuje před roztříštěnou regulací
OpenAI naopak upozorňuje, že požadované kontroly mohou zpomalovat uvádění nových modelů na trh, včetně systémů určených pro kybernetickou bezpečnost. Společnost by preferovala jednotnější pravidla podobná těm, která již přijalo Illinois.
Tam je nezávislý audit vyžadován pouze jednou ročně a soustředí se především na to, zda společnosti dodržují vlastní bezpečnostní pravidla a zákonné požadavky.
Massachusetts chce jít výrazně dál. Kromě každoroční kontroly dodržování pravidel by nezávislí hodnotitelé mohli několikrát ročně samostatně prověřovat potenciální nebezpečnost jednotlivých modelů. Získali by přitom přístup k materiálům potřebným pro posouzení rizik.
Pravidla by dopadla pouze na největší AI firmy
Nová opatření by se nevztahovala na všechny AI startupy. Povinné kontroly by se týkaly pouze společností s ročními hrubými příjmy přesahujícími 500 milionů USD.
Součástí návrhu jsou také ochranná opatření pro whistleblowery, povinnost zveřejňovat bezpečnostní postupy a hlásit závažné incidenty. Pokud by společnost incident nenahlásila nebo nedodržovala vlastní bezpečnostní plán, mohla by čelit pokutě až 1 milion USD při prvním porušení a až 3 miliony USD při dalších případech.
Samotné výsledky nezávislých hodnocení by měly být zveřejňovány. Stát by však na jejich základě nemohl přímo zastavit další vývoj AI.
Massachusetts řeší bezpečnost i boj o AI investice
Situace je pro Massachusetts citlivá také z ekonomického pohledu. Stát se snaží přilákat AI společnosti, investice a technologické talenty, zároveň ale nechce opakovat situaci ze sociálních sítí, kde podle zastánců návrhu regulace přicházela příliš pozdě.
Massachusetts přitom už spolupracuje s OpenAI. V únoru oznámil partnerství, v jehož rámci získala státní exekutiva přístup k AI asistentovi založenému na ChatGPT. Představitelé státu zároveň jednali s Anthropic o možném rozšíření jeho působení v Massachusetts a spolupráci například v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Debata získává na významu také kvůli nedávným bezpečnostním incidentům při testování pokročilých modelů. OpenAI, Anthropic i Meta v posledních týdnech informovaly o případech, kdy jejich systémy během testování neúmyslně pronikly do systémů třetích stran.
Konečná podoba zákona zatím není jistá. Návrh prošel státním Senátem, ale ještě musí získat podporu Sněmovny reprezentantů a guvernérky Maury Healeyové. Výsledek může být důležitý i pro další americké státy, které hledají způsob, jak regulovat rychle se rozvíjející AI sektor bez výrazného omezení investic a inovací.
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