OpenAI nabízí Trumpově administrativě část akcií. Přichází nová éra státního vlivu v AI? ⚠️

OpenAI podle zprávy Financial Times jednalo o možnosti, že by americké vládě nabídlo část akcií odpovídající 5% podílu. Při uváděném ocenění společnosti kolem 852 miliard USD by takový podíl mohl mít hodnotu přibližně 42,6 miliardy USD. Zatím však nejde o dokončenou transakci, ale o návrh, který může být součástí širší debaty o roli státu v rychle rostoucím sektoru umělé inteligence.
Šéf OpenAI Sam Altman měl tuto myšlenku představit Trumpově administrativě jako strategický krok, který by mohl pomoci zmírnit politický tlak na největší AI společnosti. Cílem návrhu má být nejen uklidnění debat kolem bezpečnosti a regulace umělé inteligence, ale také snaha zajistit, aby se americká veřejnost mohla podílet na finančních přínosech, které rozvoj AI přináší.
Součástí širší úvahy je vytvoření takzvaného veřejného majetkového fondu, který by mohl držet podíly ve vybraných AI firmách a případné výnosy následně distribuovat občanům. Inspirací je například Alaska Permanent Fund, který dlouhodobě vyplácí obyvatelům Aljašky dividendy z výnosů spojených s přírodními zdroji. V případě umělé inteligence by podobný model mohl sloužit jako odpověď na obavy, že zisky z AI skončí pouze u úzké skupiny technologických firem a investorů.
Trh před IPO a výhled pro sektor AI
Návrh přichází v době, kdy se kolem OpenAI i širšího sektoru umělé inteligence hromadí obrovská očekávání. Společnost je podle dostupných informací oceňována na zhruba 852 miliard USD a patří mezi nejhodnotnější soukromé technologické firmy světa. Zároveň se stále více mluví o tom, že OpenAI i její hlavní konkurent Anthropic mohou v budoucnu směřovat k burzovnímu debutu, tedy k IPO.
Výhled pro přední AI laboratoře je ale čím dál složitější. Firmy čelí ve Washingtonu rostoucí kontrole kvůli kybernetické bezpečnosti, možnému zneužití pokročilých modelů, dopadům na pracovní trh i vysokým nárokům na energii a datová centra. Politici se zároveň stále častěji ptají, zda by veřejnost měla mít přímý finanční prospěch z technologie, která může zásadně změnit ekonomiku.
Regulační tlak se tak stává jedním z klíčových témat celého odvětví. Vývoj nejpokročilejších modelů už není pouze otázkou technologického náskoku, ale také národní bezpečnosti, politické důvěry a schopnosti firem získat podporu vlády. Právě proto může být návrh OpenAI vnímán jako pokus přeměnit politické riziko v dlouhodobé strategické partnerství.
Proč může být vládní účast strategicky důležitá?
Z pohledu OpenAI by případné předání části akcií americké vládě mohlo být promyšleným politickým krokem. Firma by tím dala Washingtonu přímý finanční zájem na úspěchu celého sektoru a zároveň by mohla oslabit část kritiky, že umělá inteligence vytváří obrovské bohatství pouze pro soukromé investory.
Takový krok by ale byl zároveň velmi citlivý. Vznikl by nový typ vztahu mezi státem a firmami, které má stát zároveň regulovat. Kritici proto mohou namítat, že vláda by se dostala do dvojí role. Na jedné straně by měla dohlížet na bezpečnost a pravidla trhu, na druhé straně by mohla finančně těžit z růstu konkrétních AI společností.
Podobný princip přitom není úplně bez precedentů. Americká vláda už v minulosti vstupovala do strategicky důležitých firem nebo podporovala klíčová odvětví prostřednictvím rozsáhlých investic. V případě OpenAI by však šlo o mimořádně viditelný krok, protože umělá inteligence je dnes vnímána nejen jako technologický byznys, ale také jako otázka národní bezpečnosti, konkurenceschopnosti a budoucího rozdělení bohatství.
Altmanova širší představa podle dostupných informací počítá s tím, že podobný model by se nemusel týkat pouze OpenAI, ale potenciálně i dalších velkých hráčů, jako jsou Anthropic, Google nebo Meta. Zatím však není jasné, zda by tyto společnosti na podobný návrh přistoupily.
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