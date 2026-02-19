OpenAI si v Indii zajišťuje 100 MW AI datacentrové kapacity u Tata Group, cílem je škálování až na 1 GW

OpenAI uzavřelo dohodu s indickou Tata Group na počáteční 100 megawattů (MW) AI-ready datacentrové kapacity. Podle dostupných informací má jít o projekt s ambicí postupně růst až na 1 gigawatt (GW). Oznámení přichází ve chvíli, kdy Indie masivně navyšuje investice do AI infrastruktury a firmy soupeří o dlouhodobě dostupný výpočetní výkon pro trénování i inferenci modelů.
Co bylo oznámeno
Tata Consultancy Services (TCS) uvedla, že OpenAI bude prvním zákazníkem jejího nového datacentrového byznysu, a to s počáteční kapacitou 100 MW. Reuters zároveň informoval, že dohoda zapadá do širší iniciativy OpenAI „Stargate“, zaměřené na budování AI datacenter pro trénování a inferenci.
Škálování nad rámec první fáze
Indická média uvádějí, že projekt má být rozšiřitelný až směrem k 1 GW, což naznačuje vícefázové budování kapacity.
Proč OpenAI posiluje přítomnost v Indii
Reuters upozornil, že Indie je pro OpenAI rychle rostoucím trhem a že ChatGPT zde překročil 100 milionů týdenních uživatelů. TechCrunch navíc uvedl, že OpenAI plánuje otevřít kanceláře v Bombaji a Bengalúru ještě letos.
Datacentra jako strategická výhoda v AI
S rostoucí poptávkou po výpočetním výkonu je zajištěná kapacita (napájení, chlazení, dostupnost GPU infrastruktury) konkurenční výhodou – zejména pro enterprise zákazníky a velké modely.
Pohled Tata Group: nový pilíř růstu v datacentrech
Reuters uvedl, že TCS plánuje investovat až 7 mld. USD do vybudování 1 GW datacentrové infrastruktury v Indii. OpenAI jako „anchor tenant“ může urychlit rozjezd a pomoci s financováním i plánováním expanze.
ChatGPT Enterprise pro zaměstnance Tata Group
Reuters zároveň informoval, že Tata Group chce nasadit ChatGPT Enterprise napříč firmou – začít má se stovkami tisíc zaměstnanců. Partnerství tak není jen o infrastruktuře, ale i o interní adopci AI.
Indický „AI infra“ závod nabírá tempo
Oznámení přichází v době, kdy indické konglomeráty i globální technologické firmy navyšují investice do AI-ready datacenter. Reuters například uvedl, že Reliance očekává, že v Jamnagaru zprovozní 120 MW kapacity ještě letos, a další hráči hlásí podobné plány.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie GRAIL se propadají po výsledcích studie NHS-Galleri: hlavní cíl splněn nebyl
OpenAI údajně chystá AI zařízení: chytrý reproduktor s kamerou, chytré brýle a chytrou lampu
Nvidia útočí na teritorium Intelu a AMD: CPU do datacenter a další krok směrem k Windows notebookům
Tesla a Autopilot: americký soud potvrdil verdikt 243 milionů USD po smrtelné nehodě z roku 2019
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.