Orlen, největší veřejně obchodovaná společnost ve střední a východní Evropě, klesá poté, co ropa padá pod 80 USD

- Akcie Orlen (PKN.PL) klesly z přibližně 148 PLN na 124 PLN.
- Globální ceny ropy ustoupily pod 80 USD za barel, z maxima téměř 120 USD, kterého dosáhly na jaře 2026.
- Podle zveřejněného memoranda o porozumění (MoU) se Írán zavázal, že nebude vlastnit jaderné zbraně.
- Akcie Orlen (PKN.PL) klesly z přibližně 148 PLN na 124 PLN.
- Globální ceny ropy ustoupily pod 80 USD za barel, z maxima téměř 120 USD, kterého dosáhly na jaře 2026.
- Podle zveřejněného memoranda o porozumění (MoU) se Írán zavázal, že nebude vlastnit jaderné zbraně.
Největší společnost v regionu střední Evropy, polský Orlen (PKN.PL), klesla téměř o 15 % ze svých nedávných maxim poté, co se ceny ropy na globálních trzích prudce propadly po dohodě mezi USA a Íránem a znovuotevření Hormuzského průlivu, kde se v nadcházejících dnech očekává další uvolnění omezení lodní dopravy.
Je obtížné identifikovat jiný významný důvod poklesu než prudký pohyb cen ropy, které mají zásadní dopad na marže a ziskovost Orlenu. Nedávný cenový vývoj zároveň ukazuje, jak silně je společnost stále závislá na dění na globálních energetických trzích.
Aktualizované prognózy cen ropy po dohodě s Íránem obecně ukazují na nižší ceny ve srovnání s úrovněmi z letošního jara. Mezi největšími finančními institucemi pouze Světová banka nadále drží výhled pro ropu Brent nad 90 USD za barel. Brent zatím ustoupil na přibližně 78,6 USD za barel z téměř 120 USD za barel dne 9. března 2026.
Instituce revidují prognózy po dohodě s Íránem
- Goldman Sachs nyní očekává, že ropa Brent bude ve 4. čtvrtletí 2026 dosahovat v průměru zhruba 80 USD za barel oproti předchozí prognóze 90 USD za barel.
- Morgan Stanley rovněž snížila svůj výhled a očekává Brent přibližně na 90 USD za barel ve 3. čtvrtletí 2026 a 80 USD za barel ve 4. čtvrtletí.
- Ještě medvědí je Citi, která očekává průměrnou cenu Brentu kolem 75 USD za barel ve 3. čtvrtletí 2026 a následný pokles přibližně k 70 USD za barel do konce roku.
- Prognózy pro rok 2027 jsou ještě nižší. Goldman Sachs očekává průměrnou cenu Brentu kolem 75 USD za barel, zatímco Citi předpokládá pokles směrem k 65 USD za barel.
Ne všechny instituce však sdílejí tak pesimistický výhled. Světová banka nadále očekává průměrné ceny ropy přibližně na 94 USD za barel v roce 2026 s odkazem na přetrvávající nabídková rizika a pokračující geopolitickou nejistotu. Americká Energy Information Administration (EIA) mezitím očekává postupný pokles cen Brentu ve druhé polovině roku, přičemž ropa by měla do konce roku 2026 dosáhnout přibližně 79 USD za barel.
Ropa zůstává pro Orlen klíčovým faktorem
Výše uvedený graf jasně ukazuje silný vztah mezi cenou akcií Orlenu a cenami ropy. Ačkoli se Orlen stal diverzifikovanou energetickou skupinou s významnou expozicí vůči rafinaci, petrochemii, výrobě elektřiny, plynu a maloobchodním aktivitám, investoři společnost dál z velké části vnímají jako zástupný ukazatel podmínek na energetickém trhu.
Nižší ceny ropy se obvykle promítají do slabších očekávání zisku, zejména pokud je doprovází pokles rafinačních marží a méně příznivé makroekonomické prostředí.
Nedávná korekce zároveň může naznačovat, že investoři začínají započítávat delší období nižších cen komodit po zmírnění geopolitického napětí na Blízkém východě.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graf Orlen (PKN.PL, D1)
Nedávný pokles akcií Orlenu odráží jak prudkou korekci cen ropy, tak rostoucí očekávání, že Brent může zůstat výrazně pod maximy dosaženými na začátku letošního roku. Pokud energetické trhy nezažijí nový nabídkový šok nebo pokud znovu neeskaluje geopolitické napětí, nižší ceny ropy by mohly v nadcházejících měsících dál zatěžovat sentiment investorů vůči akcii.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Dolar nejsilnější od května 2025, automobilové akcie pod tlakem (18.06.2026)
Tři velká IPO: SpaceX, OpenAI, Anthropic a vysátí likvidity z trhu 💸
JPMorgan varuje před rizikem výprodejů u čipových akcií ⚠️
Akcie BMW klesají na nejnižší úroveň od listopadu 2020 🚩 Čelí německé automobilky novým problémům?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.