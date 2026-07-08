💾 Paměťové firmy vládnou! Jak dlouho to vydrží? 🔥

Společnost Samsung zverejnila své hospodářské výsledky za druhý kvartál roku 2026. Firma oznámila devatenáctinásobný nárůst provozního zisku, čímž za jediné čtvrtletí překonala své celkové zisky za poslední tři roky dohromady. Provozní zisk dosáhl 89,4 bilionu wonů (58,44 miliardy USD) a bezpečně tak pokořil tržní odhady 87,3 bilionu wonů (o rok dříve činil zisk pouhých 4,7 bilionu wonů). Tržby meziročně vyletěly o 129 % na 171 bilionů wonů.
I přes tato rekordní čísla byla reakce na akciích negativní. Na trhu převážily obavy, že americké technologické firmy mohou zpomalit masivní investice do AI infrastruktury. Akcie Samsungu se aktuálně nacházejí zhruba 25 % pod svým nedávným maximem, od začátku roku si však stále připisují zhodnocení přes 115 % a za poslední rok fantastických 350 %. Výrobci pamětí tak letos patří mezi nejvýkonnější tituly, které svým růstem zastiňují i velké technologické společnosti.
Dominantní trojice a zdražování elektroniky
Samsung spolu s SK Hynix a Micron tvoří dominantní trojici, která ovládá globální trh s paměťovými čipy. Tyto společnosti masivně těží z rozmachu datových center, který vyhnal ceny pamětí na rekordní maxima. Dopad zdražování již pociťují i koncoví zákazníci – například Apple a Microsoft oznámily zvýšení cen svých produktů, odůvodněné obrovským nárůstem nákladů na paměťové komponenty.
Micron
Aktuální dění kolem Samsungu není ojedinělým úkazem. Koncem června své hospodářské výsledky reportoval americký Micron. Ten doručil čísla překonávající odhady analytiků. Tržby vystřelily na 41,46 miliardy USD (16 % nad očekáváním Wall Street), což představovalo meziroční růst o 345 % z loňských 9,3 miliardy USD.
Bilionoví giganti
Díky raketovému růstu jsou dnes všechny tři paměťové firmy obrovské korporace, které z pohledu tržní kapitalizace patří k největším na světě.
- Samsung je momentálně 12. nejhodnotnější společností světa a pomyslně klepe na dveře elitní TOP 10, kterou aktuálně uzavírá Meta.
- SK Hynix a Micron se drží na 15. a 16. místě.
Tržní hodnota obou firem překročila 1 bilion USD, čímž se vyrovnávají gigantům jako Berkshire Hathaway Warrena Buffetta.
Podíl výrobců na trhu DRAM pamětí dle tržeb (Q1 2026)
Zdroj: Reuters
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