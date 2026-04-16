PepsiCo překonalo očekávání. Dividendu zvyšuje 54. rok po sobě.📊

- PepsiCo dnes vykázalo tržby 19,4 miliardy dolarů: meziroční růst o 8,5 procenta, což překonalo očekávání analytiků
- Provozní zisk vzrostl o 24 procent, upravený zisk na akcii o 9 procent
- Objem prodeje potravin se zlepšil - tlak spotřebitelů na zdražování ustupuje
- PepsiCo zvyšuje dividendu 54. rok po sobě, patří tak do exkluzivní skupiny nejspolehlivějších dividendových akcií na světě
- Akcie se obchoduje zhruba 9 procent pod únorovým maximem, dnešní výsledky mohou být prvním impulzem ke stabilizaci
PepsiCo dnes před otevřením trhů překonalo očekávání analytiků. Tržby za první čtvrtletí 2026 dosáhly 19,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 8,5 procenta. Analytici přitom očekávali tržby kolem 18,95 miliardy. Upravený zisk na akcii vzrostl o 9 procent na 1,61 dolaru, provozní zisk až o 24 procent na 3,2 miliardy dolarů a provozní marže se rozšířila o 210 bazických bodů na 16,5 procenta. Vedení potvrdilo výhled na celý rok včetně organického růstu tržeb v rozsahu 2 až 4 procenta.
Klíčovým signálem je zlepšení objemu prodeje v segmentu potravin. Právě ten byl delší dobu pod tlakem, když spotřebitelé reagovali na zdražování omezením nákupů. Nyní se zdá, že tento tlak ustupuje. Pomohly tomu inovační aktivity a iniciativy zaměřené na dostupnost produktů, které se podle slov generálního ředitele Ramona Laguarty začínají projevovat. Pozitivní vývoj zaznamenaly také mezinárodní divize. Každý ze zahraničních segmentů vykázal mezikvartální zrychlení růstu tržeb.
Největší zájem vzbuzuje dividenda. PepsiCo oznámilo 4-procentní zvýšení od června 2026, což bude představovat 54. po sobě jdoucí roční zvýšení. Společnosti s takovýmto pořadím patří do exkluzivní kategorie Dividend Kings, tedy firem, které nepřetržitě zvyšují dividendu minimálně 50 let. Je to skupina, do které patří jen několik desítek společností na světě. Nejde jen o číslo, je to signál o finanční síle, disciplíně managementu a schopnosti generovat stabilní cash flow napříč různými ekonomickými cykly, krizemi i válkami. V prostředí geopolitické nejistoty je to přesně ten typ akcie, po které investoři sahají.
Navzdory tomu se akcie PEP obchoduje kolem 154,84 USD, tedy zhruba 9 procent pod únorovým maximem 169,50 USD. Geopolitická nejistota a obavy z inflace tlačily v posledních týdnech defenzivní tituly dolů. Dnešní výsledky mohou být prvním impulzem ke stabilizaci, potvrzení si však vyžaduje čas.
GRAF: PEP.US (H4)
Zdroj: xStation5
