Pop Mart snižuje očekávání, ale chystá zpětný odkup akcií 🧸

Společnost Pop Mart International Group varovala, že pravděpodobně nedosáhne svého dříve stanoveného cíle 20% růstu tržeb za celý rok 2026. Management uvedl, že první pololetí bylo náročnější, než se očekávalo, a zahraniční trhy vykázaly meziroční pokles.
Generální ředitel Wang Ning otevřeně připustil, že firma „s největší pravděpodobností“ letošní růstový cíl nesplní. Výrazným problémem je zejména ochlazení poptávky mimo Čínu, které přichází po mimořádně silném růstu v předchozím roce.
Labubu už neroste stejným tempem
Jedním z hlavních důvodů zpomalení je normalizace prodejů populárních figurek Labubu, které byly hlavním motorem loňského růstu. Po explozivním zájmu se nyní poptávka vrací k udržitelnějším úrovním.
Pop Mart přesto plánuje pokračovat v uvádění nových produktů Labubu, aby svou nejúspěšnější značku dále podporoval. Pro investory však zůstává důležitou otázkou, zda se firmě podaří vytvořit další silné značky a omezit závislost na jednom blockbusterovém produktu.
Právě schopnost rozšířit portfolio duševního vlastnictví bude klíčová pro dlouhodobý růst společnosti.
Zásoby výrazně narostly
Dalším problémem je nárůst zásob. Provozní ředitel Si De uvedl, že během posledních šesti měsíců a déle došlo k výraznému nahromadění skladových zásob, protože prodejní prognózy se po loňském prudkém růstu ukázaly jako příliš optimistické.
Vyšší zásoby mohou vytvářet tlak na marže, pokud bude firma nucena více podporovat prodej prostřednictvím slev nebo propagačních akcí. Současně mohou signalizovat, že tempo růstu poptávky se oproti minulému roku výrazně změnilo.
Tržby stále rostou, ale výrazně pomaleji
V prvním pololetí vzrostly tržby Pop Mart o 24 % na 17,2 miliardy jüanů. To je sice stále solidní růst, ale výrazně zaostal za očekáváním a především za více než 200% tempem růstu zaznamenaným o rok dříve.
Čistý zisk dosáhl 5,04 miliardy jüanů, rovněž pod očekáváním analytiků.
Výsledky tak ukazují, že firma vstupuje do nové fáze, kdy už nestačí těžit pouze z mimořádně silného růstu jednoho produktu. Pop Mart bude muset prokázat, že dokáže budovat širší a dlouhodobě udržitelný zábavní ekosystém.
Firma chystá zpětný odkup akcií
Navzdory slabšímu výhledu oznámila společnost plán na zpětný odkup akcií v objemu 2 až 5 miliard jüanů, tedy přibližně 297 až 744 milionů USD, během následujících šesti měsíců.
Tento krok může být vnímán jako signál důvěry managementu v dlouhodobý výhled společnosti a zároveň jako podpora pro akcie v období slabšího růstu.
Pop Mart zároveň plánuje dál rozvíjet nové formáty a obchodní modely kolem svého duševního vlastnictví, včetně projektů POP LAND a POP BAKERY. Cílem je vytvořit více zdrojů příjmů a lépe propojit jednotlivé části značkového ekosystému.
Graf Pop Mart (735.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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