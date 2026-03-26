Příměří s Íránem? Trump mluví o dohodě, Teherán zatím jen prověřuje návrh ⚠️

Írán prověřuje návrh příměří, ale odmítá, že by vedl přímá jednání s USA.
Trump tvrdí, že Teherán chce dohodu, i když to veřejně nepřiznává.
Ve hře je 15bodový americký plán, k němuž je Izrael spíše skeptický.
Konflikt dál podporuje růst cen ropy a zvyšuje nervozitu na trzích.
Napětí kolem konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem dál roste, přesto se objevily první náznaky možné diplomatické cesty. Írán podle svého ministra zahraničí Abbáse Arakčího prověřuje americký návrh příměří, zároveň ale odmítá, že by s Washingtonem vedl přímé rozhovory. Podle Teheránu jde pouze o výměnu vzkazů přes zprostředkovatele, nikoli o skutečné vyjednávání.
Odlišný pohled nabízí Donald Trump. Ten uvedl, že íránské vedení chce dohodu velmi naléhavě, jen to podle něj nechce veřejně přiznat. Rozpor mezi oběma vyjádřeními ukazuje, že diplomatická situace zůstává velmi nepřehledná a že veřejná rétorika obou stran se dál výrazně liší.
Podle dostupných informací Spojené státy předložily Íránu 15bodový plán, který má zahrnovat znovuotevření Hormuzského průlivu, omezení zásob vysoce obohaceného uranu, redukci balistického programu a ukončení podpory regionálním spojencům. Izrael je však podle zákulisních informací k případné dohodě skeptický a obává se, že by Washington mohl v jednáních ustoupit.
Konflikt mezitím dál dopadá na světovou ekonomiku. Omezení provozu v Hormuzském průlivu, kterým běžně proudí významná část světových dodávek ropy a LNG, zvyšuje tlak na ceny energií i na globální logistiku. Po krátkém optimismu na trzích se znovu zvedly ceny ropy a investoři začali ustupovat od sázky na rychlé uklidnění situace.
Z pohledu trhů tak zůstává klíčové, zda se diplomatické kontakty skutečně posunou k reálnému příměří. Dokud budou převládat protichůdná prohlášení a vojenské operace budou pokračovat, lze čekat zvýšenou volatilitu na komoditních i akciových trzích.
Graf OIL (H1)
Aktuálně se ropa Brent obchoduje kolem 99,61 USD, tedy nad úrovní 38,2% Fibonacciho retracementu na 98,50 USD, což potvrzuje zlepšující se krátkodobý sentiment. Pozitivním signálem je také to, že se cena drží nad klouzavým průměrem EMA 50 na hodnotě 98,18 USD, zatímco se zároveň přibližuje k důležité rezistenci v podobě SMA 100 na 100,35 USD. Po odrazu od lokálního minima poblíž 91,63 USD se trh vrátil do růstového pásma a nyní testuje prostor těsně pod 50% retracementem na 100,63 USD. Právě tato oblast bude pro další vývoj zásadní. Její proražení by mohlo otevřít cestu směrem k hladinám 102,75 USD a následně až k 105,78 USD, kde leží další Fibonacciho úrovně. CCI 117,1 potvrzuje výrazné růstové momentum, zároveň ale naznačuje, že trh se krátkodobě dostává do překoupenější oblasti. Také Momentum 104,75 podporuje pokračující sílu kupců. Přesto je potřeba počítat s tím, že v blízkosti psychologické hranice 100 USD může přijít krátkodobé zpomalení nebo menší korekce.
Zdroj: xStation5
