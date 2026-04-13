Proč Volkswagen ztrácí půdu pod nohama v Číně a USA? 🚘

- Globální prodeje Volkswagenu v 1. čtvrtletí klesly o 4 %
- Největší pokles přišel v Číně a USA
- Slábnou hlavně prodeje elektromobilů
- Růst v Evropě a Jižní Americe zatím ztráty nevyrovnal
Automobilka Volkswagen zaznamenala v 1. čtvrtletí pokles globálních prodejů o 4 % na 2,05 milionu vozů. Hlavní brzdou byly především slabší výsledky v Číně a USA, kde se firma potýká s rostoucím tlakem konkurence i nepříznivým tržním prostředím.
V Číně se dodávky propadly o 15 %, přičemž Volkswagen stále více doplácí na sílící pozici domácích výrobců, jako jsou BYD nebo Geely. Ti zákazníkům nabízejí moderně vybavené modely za atraktivní ceny, zejména v segmentu elektromobilů. Právě elektrické vozy Volkswagenu zaznamenaly v Číně výrazný pokles, což potvrzuje, že evropská značka na tamním trhu ztrácí konkurenceschopnost.
Výrazný pokles přišel i ze Spojených států, kde prodeje klesly zhruba o pětinu. Negativně se zde podepisují také cla, která komplikují podmínky na trhu. Slabší vývoj elektromobilů navíc ukazuje, že Volkswagen má problémy prosadit se i mimo Evropu v klíčovém segmentu budoucnosti.
Naopak určitou oporu skupině poskytla západní Evropa, kde prodeje vzrostly o 4,2 %, a také Jižní Amerika s růstem o 7 %. Tyto regiony však zatím nedokážou plně vyvážit ztráty z největších světových trhů.
Pod tlakem v Číně se už ocitají i další značky koncernu. Porsche zde již oznámilo pokles prodejů a Škoda se podle dostupných informací chystá tamní trh opustit. Důvod je stejný: rychlý přesun zákazníků k domácím elektromobilům.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie Volkswagenu se obchodují kolem 89,90 EUR a po výraznějším výprodeji z druhé poloviny února zůstávají pod oběma klouzavými průměry. V posledních dnech sice přišlo mírné technické oživení od lokálních minim, ale cena zatím nedokázala výrazněji překonat nejbližší rezistenční pásmo. RSI se pohybuje na hodnotě 44,1, tedy pod neutrální hranicí 50 bodů. To ukazuje na stále slabší momentum, i když akcie už nejsou v výrazně přeprodané zóně. MACD zůstává v záporném teritoriu, avšak křivky se zvedají a histogram se zlepšuje, což může značit snahu o krátkodobou stabilizaci po předchozím poklesu.
Z technického pohledu bude důležité, zda se Volkswagenu podaří udržet nad oblastí kolem 89 EUR. Pokud ano, může trh zkusit růst směrem k 92–94 EUR, kde leží nejbližší rezistence i EMA 50. Naopak při opětovném oslabení by se do hry mohla vrátit podpora v pásmu kolem 86,9 až 84,6 EUR.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.