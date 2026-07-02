Pšenice posiluje, protože USDA poukazuje na nejmenší sklizenou plochu od roku 1877 🔼

Ceny pšenice rostou třetí seanci v řadě poté, co USDA snížilo výhled pro trh v reakci na špatný stav amerických ozimých plodin. Pro investory je nyní klíčová otázka, zda horší nabídka z USA může trvale podpořit ceny pšeničných futures. USDA odhaduje, že američtí farmáři v roce 2026 sklidí pouhých 32,1 milionu akrů pšenice – šlo by o nejnižší sklizňovou plochu za 149 let a nejmenší od roku 1877. Futures kontrakty rostou od začátku července na úroveň 6 USD za bušl a vzdalují se od téměř čtyřměsíčního minima z 29. června, k němuž došlo po zveřejnění zpráv USDA poukazujících na nižší zásoby pšenice a menší osevní plochu. USDA oznámilo, že zásoby pšenice v USA k 1. červnu činily 920 milionů bušlů, což byl výsledek nižší, než trh očekával.
- Od února do dubna vzrostly ceny ropy o 58 % a ceny hnojiv o 66 %, což výrazně zvýšilo náklady na zemědělskou výrobu a podpořilo ceny pšenice.
- Klíčovým datem pro trh je 21. srpna, kdy vyprší 60denní pozastavení části sankcí vůči Íránu. Absence trvalé dohody může znovu zvýšit riziko narušení v Hormuzském průlivu a podpořit ceny pšenice.
- Navzdory částečnému poklesu cen hnojiv zůstávají výrobní náklady vysoké a farmáři nepočítají s rychlým zlepšením rentability.
- Investoři budou pozorně sledovat vypořádání červencových pšeničných kontraktů (14. července), které ukáže, jak velká část geopolitické rizikové prémie zůstává promítnuta do ocenění futures.
Graf pšenice (WHEAT, D1)
Při pohledu na graf vidíme, že kontrakt na pšenici na chicagské CBOT zastavil poklesy na úrovni EMA200 (červená linie) v oblasti 580–585 USD – síla kupní strany na těchto úrovních vytlačila ceny zpět nad 600 centů za bušl a k lokálnímu maximu u 690 zbývá ještě přibližně 15 %. Po tři seance pozorujeme rozhodný, převažující a výrazný objem s převahou kupujících.
Zdroj: xStation5
Commitment of Traders (COT) – Pšenice CBOT (zpráva k 23. června 2026)
Fondy stále nevěří v trvalé odražení
Nejzajímavějším prvkem zprávy zůstává chování spekulativních fondů (Managed Money). Přestože ceny pšenice se odrazily po posledních zprávách USDA o nižších zásobách a rekordně malé osevní ploše, fondy svůj postoj prakticky nezměnily.
V současnosti drží 68 457 dlouhých a 138 890 krátkých pozic, což odpovídá přibližně 70 tisícům kontraktů netto short.
Nadto za poslední týden vzrostl počet dlouhých pozic pouze o 595 kontraktů, zatímco počet krátkých pozic se zvýšil o 2 060 kontraktů. To ukazuje, že spekulanti považují nedávné odražení spíše za korekci v sestupném trendu než za začátek nového býčího trhu.
Chování producentů vypadá podstatně konstruktivněji
Zcela jinak vypadá situace na straně komerčních účastníků, tedy producentů a zpracovatelů.
Na první pohled u nich rovněž dominují krátké pozice, v jejich případě je to však přirozené. Komerční subjekty využívají futures kontrakty primárně k zajištění budoucí produkce, takže samotná převaha shortů o jejich tržních očekáváních příliš nevypovídá.
Podstatně důležitější jsou změny v pozicích.
Za poslední týden producenti snížili počet krátkých pozic o 2 649 kontraktů. Tento typ chování bývá pozorován tehdy, když účastníci fyzického trhu začínají usuzovat, že potenciál dalšího poklesu cen se stává stále omezenějším.
Open Interest roste spolu s aktivitou investorů
Pozornost si zaslouží také nárůst počtu otevřených kontraktů.
Open Interest vzrostl z 409,8 tisíce na 428,3 tisíce kontraktů.
Jde o důležitý signál, protože nárůst otevřených pozic během odražení cen obvykle znamená příliv nového kapitálu, nikoli pouhé uzavírání dřívějších obchodů. Jinými slovy, trh začíná opět přitahovat investory před dalšími zprávami o nabídce a stavu amerických plodin.
Trh zůstává náchylný k prudkému obratu
Největším důsledkem současného pozicování je riziko vzniku short squeeze.
Pokud další zprávy USDA potvrdí rekordně nízkou sklizňovou plochu, další pokles zásob nebo zhoršení stavu plodin, mohou být fondy nuceny rychle uzavírat obrovské množství krátkých pozic.
Historie pšeničného trhu opakovaně ukázala, že podobné situace dokážou vést k velmi dynamickým růstovým pohybům, i když se základy zpočátku zlepšují jen postupně.
Fondy sázejí na pokles výrazně více než komerční subjekty
Nejlépe je to vidět při porovnání obou skupin účastníků trhu.
|Group
|Long
|Short
|Net Position
|Producer/Merchant (Commercials)
|61,192
|83,194
|-22,002
|Managed Money
|68,457
|138,890
|-70,433
Fondy udržují čistou short pozici více než třikrát větší než komerční účastníci. Zároveň drží výrazně více krátkých pozic než komerční subjekty – téměř 139 tisíc oproti 83 tisícům kontraktů.
Samotná velikost tohoto rozdílu ještě neznamená, že ceny musí růst – ukazuje však, jak jednostranně je v současnosti nastaven spekulativní trh.
Právě zde se objevuje nejzajímavější rozpor. Fundamenty se začínají postupně zlepšovat díky rekordně nízké osevní ploše, zásobám nižším, než se očekávalo, a přetrvávajícím vysokým výrobním nákladům. Fondy přitom nadále důsledně zvyšují sázky na pokles cen.
Tento typ rozchodu mezi fundamenty a pozicováním se často stává začátkem silnějších cenových pohybů. Pokud další data potvrdí zhoršující se nabídkovou situaci, mohou být fondy nuceny redukovat své krátké pozice, a to historicky opakovaně urychlilo růst na trhu pšenice.
Co to znamená pro investory?
Samotná zpráva COT zatím neposkytuje jednoznačný signál k nákupu. Právě naopak – ukazuje, že fondy jsou stále silně nakloněny dalšímu poklesu.
Zároveň trh začíná dostávat stále více fundamentálních argumentů hovořících ve prospěch vyšších cen. Právě proto se současná situace jeví jako tak zajímavá. Čím déle se budou fundamenty zlepšovat při přetrvávajícím vysokém počtu krátkých pozic fondů, tím větší se stává riziko prudkého obratu nálady.
V nadcházejících týdnech by investoři měli především sledovat další zprávy USDA o stavu plodin a zásob a pozorovat, zda fondy začnou postupně redukovat svou rekordně velkou expozici na pokles. Právě změna jejich pozicování se může ukázat jako jeden z nejdůležitějších signálů pro příští větší pohyb na trhu pšenice.
Zdroj: CFTC, CoT
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