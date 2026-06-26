Rheinmetall: Je pokles už přehnaný?

- Akcie Rheinmetallu se dostaly pod silný tlak poté, co Německo odstoupilo od programu fregat F126 a rozhodlo se pro menší plavidla TKMS.
- Reakce trhu byla prudká. Akcie během jediné seance ztratily až 20 % a prodloužily přetrvávající downtrend z posledních měsíců.
- Ztráta tohoto projektu však zásadně nemění dlouhodobou trajektorii tržeb a zisků společnosti.
- Akcie Rheinmetallu prudce klesly po rozhodnutí Berlína ohledně programu F126.
- Rheinmetall zůstává jedním z klíčových pilířů evropského obranného průmyslu.
- Akcie Rheinmetallu se dostaly pod silný tlak poté, co Německo odstoupilo od programu fregat F126 a rozhodlo se pro menší plavidla TKMS.
- Reakce trhu byla prudká. Akcie během jediné seance ztratily až 20 % a prodloužily přetrvávající downtrend z posledních měsíců.
- Ztráta tohoto projektu však zásadně nemění dlouhodobou trajektorii tržeb a zisků společnosti.
- Akcie Rheinmetallu prudce klesly po rozhodnutí Berlína ohledně programu F126.
- Rheinmetall zůstává jedním z klíčových pilířů evropského obranného průmyslu.
Trh nezapočítává pouze ztracený kontrakt, ale také riziko, že evropské obranné závazky budou méně trvalé, než se dříve předpokládalo. Tato interpretace však může být příliš pesimistická.
Na první pohled vypadá pokles Rheinmetallu jako klasická reakce na ztrátu velké zakázky. Německo zrušilo program šesti fregat F126 a federální vláda postupně změnila směr. Rozhodla se pro menší plavidla Meko A 200 od TKMS.
Pro Rheinmetall jde o citelný zásah, protože po akvizici NVL měla společnost ambice získat podíl na trhu námořních operací. Kontrakt byl pro tyto ambice důležitý, ale netvořil jádro investiční teze Rheinmetallu.
Trh firmu nepotrestal pouze za ztrátu tržeb z jednoho projektu. Očekávalo se, že Rheinmetall získá z výstavby fregat během příštích tří let kolem 2 miliard EUR, což představuje jen několik procent tržeb očekávaných v nadcházejících letech. Za zmínku také stojí, že projekt byl zrušen ještě předtím, než společnost podepsala smlouvy nebo vykázala jakékoli související tržby.
Pokles, který během seance dosáhl přibližně 20 %, vymazal mnohem větší hodnotu, než jaký realistický zisk mohl Rheinmetall z tohoto kontraktu vygenerovat. A to i ve srovnání se sérií podobných zakázek.
To není zcela iracionální. Rheinmetall patřil mezi největší burzovní vítěze války na Ukrajině a strategického obratu Evropy. Po mimořádně silném růstu valuace se tržní očekávání dostala na extrémně vysoké úrovně a tolerance ke zklamání klesla na nulu.
Společnost není bez rizik, včetně:
- Tlaku na marže
- Problémů s realizací objednávek
- Kapitálových výdajů
- Geopolitické prémie, případně její absence
Všechna tato rizika jsou skutečná pro tržby i valuaci. To naznačuje, že investoři začali započítávat širší problém: riziko, že evropská politická prohlášení o přezbrojení se nebudou vždy rychle promítat do mnohamiliardových objednávek v eurech.
I při zohlednění všech rizik, hrozeb a tlaků, kterým společnost čelí, lze začít klást otázku, zda korekce už nezašla příliš daleko.
Solidní fundamenty a křehké valuace
Rheinmetall není společnost, jejíž fundamenty by ospravedlňovaly 50% pokles za šest měsíců.
V roce 2025 skupina zvýšila tržby o 29 % na 9,9 miliardy EUR a provozní zisk vzrostl o 33 % na 1,84 miliardy EUR.
Provozní marže stoupla na 18,5 % a objem nevyřízených objednávek dosáhl rekordní úrovně. Pro rok 2026 management stále očekává růst tržeb na 14,0 až 14,5 miliardy EUR a provozní marži poblíž 19 %.
První čtvrtletí 2026 nesplnilo očekávání trhu na úrovni tržeb.
Tržby vzrostly, ale zaostaly za konsensem. U akcie, která se dříve obchodovala s výraznou prémií, to muselo vyvolat reakci.
Provozní zisk a marže se však meziročně dál zlepšily. Společnost vysvětlila slabší začátek roku posuny v dodávkách, nikoli rušením objednávek. Zároveň signalizovala zrychlení v dalších čtvrtletích, což odpovídá vzorci, který se u firmy opakuje téměř každý rok.
Graf Rheinmetall (RHM.DE, D1)
Technický obraz společnosti je mnohem nejednoznačnější než její fundamenty. Navzdory dvoucifernému růstu tržeb a zisků akcie během posledních šesti měsíců ztratily téměř všechny zisky z období 2024 až 2025. Valuace může zatěžovat silný medvědí signál známý jako death cross, tedy překřížení EMA100 a EMA200, které naznačuje silné sestupné momentum. Pokud selže široká supportní zóna mezi 970 a 880 EUR, další významná úroveň se nachází až kolem 600 EUR. Zdroj: xStation5
Stahuje se Evropa ze závodů ve zbrojení?
Největší chybou negativní interpretace posledních událostí je předpoklad, že zrušení programu F126 signalizuje slábnoucí evropské odhodlání v oblasti obrany. Realita je jiná. Německé ozbrojené síly dělají něco netypického: opouštějí drahý, zpožděný a stále méně racionální projekt ve prospěch menších, rychlejších a efektivnějších programů.
Rozdíl mezi interpretací trhu a politickou realitou je zásadní. Evropské obranné rozpočty rostou navzdory fiskálnímu tlaku, vysokým nákladům na dluh a politickému napětí. To ukazuje neúnavné odhodlání téměř celého kontinentu změnit status quo.
Výdaje členských států EU na obranu jsou už řádově vyšší než před plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Roste také podíl prostředků vyčleněných na nákup zcela nového vybavení.
Rozhodnutí o programu F126 proto nemusí signalizovat konec cyklu přezbrojování, ale jeho dospívání. Evropa bude utrácet více, ale nemusí nutně akceptovat každou cenu a každé zpoždění.
Pro Rheinmetall jde spíše o signál a kontext, nikoli o riziko. Proč?
Slabý článek, nebo pilíř evropského obranného průmyslu?
Nejsilnější pozice Rheinmetallu není v programu fregat, ale v segmentech, které řeší nejnaléhavější potřeby evropských armád: munice, bojová vozidla pěchoty, pozemní systémy a protivzdušná obrana, zejména krátkého dosahu.
Tato poslední oblast je stále důležitější vzhledem k rostoucí přítomnosti dronů na bojišti.
Zdroj: Rheinmetall
Systémy Skyranger a Skynex vyplňují mezeru, kterou Evropa musí rychle uzavřít: obranu proti dronům a střelám s plochou dráhou letu.
Výhoda Rheinmetallu zde nevychází pouze z technologie, ale také z průmyslové kapacity. Je důležité připomenout, že Rheinmetall není malá společnost. Navzdory tomu, že jeho tržní kapitalizace může podle dnešních standardů působit skromně, aktuálně vyrábí více dělostřelecké munice než celé Spojené státy. Na zbrojních trzích jsou vedle kvality a ceny důležité také dodací lhůty a výrobní kapacita. V tomto ohledu patří Rheinmetall mezi přední hráče nejen v Evropě, ale i globálně.
Shrnutí
Rheinmetall ztratil víc než jen potenciální kontrakt. Trh ztratil důvěru v lidi a organizace v Evropě, které určují tempo a rozsah přezbrojování. Vzhledem k nedávnému cenovému vývoji a sentimentu v celém obranném sektoru v posledních měsících však trh zjevně hledá hrozby tam, kde nejsou.
Pozitivní sentiment se neomezuje jen na akciové analytiky, kteří společnost oceňují. Navzdory prohlubujícím se poklesům pokračují členové vedení v soukromých nákupech akcií. Včera, 25. června 2026, generální ředitel společnosti koupil další podíl, tentokrát za 3 miliony EUR.
I při použití konzervativních valuací na základě free cash flow pro nadcházející roky se dnes Rheinmetall jeví jako velmi levně oceněný. Současná valuace neodráží pozici lídra evropského obranného průmyslu. Místo toho už započítává všechna myslitelná rizika pro společnost, a možná ještě více.
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