⚫ Ropa Brent pod 80 USD

Dnes sledujeme skutečný propad na trhu s černým zlatem. Kotace komodity prudce ztrácejí na hodnotě a cena OIL (Brent) prorazila psychologickou hranici 80 USD za barel. Klesla tak na úrovně nevídané od začátku března. Americká ropa WTI (OIL.WTI) zároveň ztrácí téměř 6 % a testuje okolí 75 USD. Hlavním motorem tohoto náhlého výprodeje jsou zprávy o dalším průlomu v jednáních mezi USA a Íránem.
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- Žádné přechodné období pro Teherán: Podle nejnovějších úniků informací administrativa Donalda Trumpa souhlasila s okamžitým obnovením prodeje íránské ropy. Zrušení americké námořní blokády má proběhnout přes noc, což zaplaví trh novou nabídkou. Írán už dříve oznámil, že se Spojené státy stahují z okolí Hormuzského průlivu.
- Odblokování Hormuzského průlivu: Tankerová doprava přes tento klíčový tranzitní uzel má být plně obnovena. Riziko narušení globálních dodavatelských řetězců tak klesá prakticky na nulu. Na druhou stranu je třeba připomenout, že samotné odminování průlivu může trvat měsíce. Rozhodně tedy nepůjde o běžnou lodní dopravu ani o návrat nabídky v objemu 20 milionů barelů denně.
- Reakce gigantů z Wall Street: Takto drastická změna fundamentů způsobila, že instituce jako Goldman Sachs, Citi a Morgan Stanley už snížily své cenové výhledy pro ropu na druhou polovinu roku 2026 a na rok 2027. Některé z nich dokonce upozorňují na možnost poklesu k 70 USD do konce letošního roku.
Pozornost investorů se nyní přesouvá do Švýcarska, kde má tento pátek 19. června dojít k oficiálnímu podpisu memoranda (MoU). Do té doby může být komoditní trh charakterizován extrémně vysokou volatilitou. Proražení hranice 80 USD u ropy Brent otevírá technickou cestu k testu dalších nižších supportů.
Krok Spojených států v podobě umožnění návratu Íránu na ropný trh a potenciálního uvolnění zmrazených prostředků by mohl vést ke konsolidaci příměří a normalizaci obchodování s ropou. Pokud současné íránské úřady získají přísun hotovosti, peníze mohou promluvit hlasitěji než přesvědčení. Na druhou stranu se dál objevují informace, že mnoho otázek mezi USA a Íránem nebylo vyřešeno, zejména těch týkajících se jaderného programu. Izrael navíc zůstává vůči dohodě skeptický a jeho kroky by mohly celou dohodu doslova torpédovat.
Ropa Brent klesá pod 80 USD za barel a testuje nejnižší úrovně od 3. března, tedy jen 2 dny po otevření trhu po začátku války v Íránu. Stojí za zmínku, že v té době ještě nebyl Hormuzský průliv plně uzavřen. Klíčovým supportem je 200seanční průměr, následovaný oblastí kolem 73–75 USD za barel. Ačkoli se trh v tuto chvíli zdá být ohledně dohody extrémně optimistický, je třeba mít na paměti, že návrat k normálu bude trvat měsíce a bude vyžadovat vyšší ceny než ty současné. Zdroj: xStation5
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