Ropa bude drahá, shodují se analytici 📈🛢️

Americká banka Goldman Sachs představila novou prognózu vývoje cen ropy pro nadcházející kvartály. Důvodem je především situace kolem Hormuzského průlivu, jehož uzavření podle odhadů omezuje globální nabídku ropy téměř o 15 milionů barelů denně. Právě tento výpadek drží ceny ropy na zvýšených úrovních, přičemž Brent se nadále pohybuje nad hranicí 100 USD za barel.
V nové analýze proto Goldman Sachs výrazně upravila své cenové odhady směrem vzhůru. U ropy Brent banka zvýšila výhled pro 2. kvartál 2026 z původních 90 USD na 100 USD za barel. V dalších čtvrtletích sice očekává postupné zklidnění trhu, ceny by však podle nové prognózy měly zůstat výše, než banka předpokládala dříve. Pro 3. kvartál 2026 nyní Goldman Sachs počítá s cenou Brentu kolem 93 USD, zatímco pro 4. kvartál 2026 očekává cenu přibližně 90 USD. Předchozí prognóza přitom počítala s úrovněmi okolo 82 USD ve třetím kvartálu a 80 USD ve čtvrtém kvartálu.
Vyšší odhady se promítly také do výhledu pro rok 2027. Ke konci roku 2027 by se však podle banky měl trh postupně stabilizovat a cena ropy Brent by měla klesnout k úrovni 81 USD za barel. To je už pouze o 1 USD více než v předchozí prognóze.
Podobnou revizí prošla také americká ropa WTI, i když zde nebylo navýšení tak výrazné jako u Brentu. Pro 2. kvartál 2026 Goldman Sachs zvýšila odhad ceny WTI z 87 USD na 92 USD za barel. Tento rozdíl oproti předchozí prognóze by měl podle banky přetrvávat i v následujících kvartálech. Na konci roku 2027 už je ale revize pouze mírná, odhad ceny WTI byl zvýšen ze 75 USD na 77 USD za barel.
Ropa od začátku konfliktu na Blízkém východě výrazně zdražila. Cena Brentu vzrostla přibližně o 45 %, ze zhruba 70 USD na aktuálních 101 USD za barel. Americká WTI si připsala téměř 50 %, když se posunula z přibližně 65 USD na současných 96 USD za barel.
Dlouhodobě dražší ropa vytváří tlak především na sektory citlivé na cenu paliv. Nejvíce je to vidět v dopravě, kde vyšší náklady ukrajují z marží firem. Některé letecké společnosti už kvůli růstu cen paliv přistoupily k omezení části svých letů.
Graf: Výhled analytiků Goldman Sachs na cenu ropy
Zdroj: Bloomberg
