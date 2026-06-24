Ropa dál klesá díky vyšší přepravě přes Hormuz a naději na mírovou dohodu 🕊️

Ceny ropy pokračují v poklesu, protože přes Hormuzský průliv opět proplouvá více tankerů a Spojené státy s Íránem signalizují určitý pokrok v jednáních o ukončení konfliktu. Brent se pohybuje kolem 76 USD za barel po předchozím poklesu o 1,1 %, zatímco americká ropa WTI se drží pod hranicí 72 USD.
Důležitým signálem pro trh je rostoucí ochota lodí proplouvat Hormuzem se zapnutými satelitními signály. To naznačuje vyšší důvěru rejdařů v bezpečnost klíčové energetické trasy. Mezinárodní námořní organizace zároveň uvedla, že obdržela bezpečnostní záruky, které umožňují stovkám lodí opustit Perský záliv.
Hormuzský průliv byl během konfliktu hlavním zdrojem obav, protože přes něj proudí významná část světového obchodu s ropou. Jakmile se ale provoz začal postupně obnovovat, začala z cen mizet válečná riziková prémie. Podle odhadů Mezinárodní energetické agentury vyváží Spojené arabské emiráty ropu už téměř na 85 % předválečných úrovní.
Ceny ropy jsou nyní přibližně o 40 % níže než na maximech dosažených během vrcholu konfliktu. Trh zároveň sleduje výrazné oslabení fyzických cen ropy. Prémie za dodávky z oblastí jako Severní moře nebo západní Afrika klesají a časový spread u nejbližších kontraktů na Brent se výrazně zúžil. To ukazuje, že napětí na trhu s reálnými barely rychle slábne.
Přesto situace není jednoznačná. Některé části trhu zůstávají napjaté, zejména ve Spojených státech. Zásoby ropy v klíčovém uzlu Cushing v Oklahomě podle předběžných dat klesly o další 1 milion barelů. Pokud by oficiální data tento pokles potvrdila, zásoby by se dostaly pod hranici 20 milionů barelů, která je považována za důležitou minimální provozní úroveň.
Na politické úrovni zůstává situace složitá. Americký ministr zahraničí Marco Rubio jedná v Perském zálivu se spojenci USA a snaží se je ujistit o síle prozatímní dohody s Íránem. Jednání mezi USA a Íránem ale zatím provází rozdílné interpretace. Washington tvrdí, že Írán souhlasil s inspekcemi jaderných zařízení a že uvolněné zmrazené prostředky bude možné použít pouze na nákup potravin a zdravotnického materiálu. Írán tyto výroky zpochybňuje.
Dalším citlivým tématem je budoucí správa Hormuzského průlivu. Írán a Omán mají začít jednat o jeho administraci včetně možných nákladů na provoz tranzitu. To vyvolává obavy mezi obchodníky a rejdaři, protože případné poplatky za průjezd by mohly vytvořit nebezpečný precedens pro další mezinárodní vodní cesty.
Z pohledu trhu tak ropa zůstává pod tlakem, protože investoři přeceňují riziko přerušení dodávek směrem dolů. Pokud bude provoz přes Hormuz dál růst a mírová jednání budou pokračovat, může Brent testovat oblast kolem 75 USD. Naopak jakékoli zhoršení bezpečnostní situace nebo selhání jednání by mohlo rychle vrátit do cen geopolitickou prémii.
Graf ropy (OIL, D1)
Zdroj: xStation5
Cena ropy prudce oslabila a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 75,34 USD. Trh tak pokračuje v rychlém sestupu z předchozích maxim, která se nacházela výrazně nad hranicí 110 USD. Aktuální pokles potvrzuje, že z ceny postupně mizí geopolitická riziková prémie spojená s napětím kolem Hormuzského průlivu. Cena se nachází pod EMA 50 na úrovni 91,77 USD i pod SMA 100 na hodnotě 85,29 USD, což ukazuje na převahu prodejců. Důležité je také to, že ropa prorazila pod oblast kolem 80 USD, která mohla krátkodobě fungovat jako psychologická podpora. Dokud se cena nevrátí alespoň nad tuto hladinu, zůstává krátkodobý výhled spíše medvědí.
Indikátor %R se propadl na hodnotu -99,82, tedy hluboko do přeprodané oblasti. To naznačuje, že krátkodobý výprodej je velmi silný a trh může být náchylný k technickému odrazu nebo alespoň zpomalení poklesu. Samotná přeprodanost ale neznamená automatický obrat trendu. Pro potvrzení stabilizace by ropa potřebovala nejprve udržet současné podpory a následně se vrátit nad 80 USD.
Pokud by došlo k odrazu, první rezistencí bude právě oblast 80 USD. Další důležité překážky se nacházejí u SMA 100 poblíž 85 USD a EMA 50 poblíž 92 USD. Teprve návrat nad toto pásmo by výrazněji zlepšil technický obraz.
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