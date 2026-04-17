🚩Ropa klesá o 7 %, když Trump signalizuje jednání s Íránem tento víkend

Ceny ropy (OIL) klesají o více než 7 % k úrovni 90 USD za barel poté, co americký prezident Donald Trump naznačil, že jednání mezi Washingtonem a Teheránem by mohla být obnovena už tento víkend. Příměří mezi Izraelem a Libanonem se podle všeho dodržuje, což trhům dává prostor pro opatrný optimismus. Současné příměří mezi USA a Íránem má vypršet 21. dubna.
Brent směřuje k týdenní ztrátě, zatímco WTI od začátku týdne klesá téměř o 10 %. Podle Trumpa jsou Washington a Teherán „velmi blízko“ dosažení dohody, přičemž dodal, že Írán souhlasil, že po dobu více než 20 let nebude usilovat o jaderné zbraně. Omezení íránských jaderných ambicí označil Trump za jeden z hlavních důvodů konfliktu. Klíčovým faktorem zůstává Hormuzský průliv, který je nyní částečně blokován a týká se zhruba 20 % globálních dodávek ropy. Jakákoli důvěryhodná vyhlídka na jeho znovuotevření by znamenala návrat významných objemů na trh a tím i tlak na pokles cen.
Trh zůstává výrazně binární:
- Pokrok v jednáních = tlak na pokles.
- Kolaps jednání nebo eskalace = prudký odraz vzhůru.
Současné ceny kolem 90 až 100 USD odrážejí rovnováhu mezi:
- Nadějí na deeskalaci.
- Pokračujícími výpadky v dodávkách.
Fyzická nabídka zůstává omezená. Toky přes Hormuzský průliv jsou stále výrazně pod běžnou úrovní a americká blokáda dál omezuje íránský export. I pokud by došlo ke znovuotevření průlivu, obnova dodávek bude postupná a trh se nevrátí do rovnováhy okamžitě, což může držet ceny relativně vysoko. Na druhé straně začíná působit slabší poptávka. IEA i OPEC signalizují v příštích měsících slabší globální poptávku, což vytváří dodatečný strukturální tlak na ceny.
Volatilita pravděpodobně zůstane vysoká, protože trhy aktuálně reagují více na geopolitické titulky než na krátkodobé fundamenty. Dlouhodobé riziko přetrvává. Obnovení narušené produkce může trvat až dva roky a otázka kontroly nad Hormuzským průlivem zůstává stále nevyřešená.
OIL (D1)
Včera se ropa přiblížila k 100 USD a narazila na silnou rezistenci, poté se stáhla pod EMA 50 (oranžová linie), což může naznačovat prodloužení medvědího momenta. Pokud jednání povedou ke zmírnění rozdílů mezi Teheránem a Washingtonem, ceny by se mohly dostat pod tlak směrem k oblasti 80 USD, kde je vidět několik důležitých cenových reakcí, a případně i k pásmu 70 až 75 USD, tedy k úrovním před válkou. Korekce z lokálních maxim už přesahuje 20 %. Pokud však jednání zkrachují a Írán si zachová svůj jaderný postoj i kontrolu nad Hormuzským průlivem, může se Brent vrátit nad 100 USD za barel.
Zdroj: xStation5
