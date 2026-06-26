Ropa míří k výrazné týdenní ztrátě, tankery znovu opouštějí Hormuz 🛢️

Ceny ropy dnes prudce klesají a míří k výrazným týdenním ztrátám. Hlavním důvodem je zmírnění obav o dodávky, protože více tankerů začalo opouštět Hormuzský průliv. Trh tak postupně přeceňuje riziko narušení přepravy směrem dolů, i když bezpečnostní situace v regionu zůstává napjatá.
Brent oslabil o více než 3 % na přibližně 72,68 USD za barel, zatímco americká WTI klesla na zhruba 69,42 USD. Za celý týden Brent směřuje ke ztrátě kolem 9,8 % a WTI přibližně 9,4 %. To ukazuje, jak rychle z trhu mizí geopolitická prémie, která v předchozích měsících držela ceny výše.
Důležitým signálem pro obchodníky je obnovení toků přes Hormuz. Data ukázala, že přeprava ropy přes tuto klíčovou námořní trasu vzrostla na nejvyšší úroveň od začátku konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem v únoru. Část tohoto nárůstu však podle analytiků pravděpodobně odráží hlavně odjezd dříve uvázlých lodí z Perského zálivu, nikoli plnohodnotný návrat provozu na předválečné úrovně.
K poklesu cen přispěla také zpráva, že Saudi Aramco obnovilo nakládku ropy v terminálu Ras Tanura po téměř čtyřměsíční pauze. Dva supertankery typu VLCC, které mohou nést až 2 miliony barelů ropy, byly podle lodních dat vidět při nakládce a další tanker čekal poblíž. To posílilo dojem, že fyzické dodávky se zlepšují.
Trh se tak nyní méně bojí nedostatku a více začíná řešit riziko přebytku nabídky. Podle některých analytiků zatím není vidět dostatečně silné obnovení čínské poptávky, což zvyšuje tlak na ceny. Pokud nabídka poroste rychleji než spotřeba, může ropa zůstat pod tlakem i přes přetrvávající geopolitická rizika.
Napětí v regionu ale úplně nezmizelo. Ve čtvrtek byla poblíž Ománu zasažena nákladní loď neznámým projektilem, což krátkodobě poslalo ceny ropy výše. Podle amerických představitelů na plavidlo střílel Írán, zatímco íránské úřady uvedly, že bezpečnost lodí mimo určené trasy v Hormuzu není garantována. Tento incident připomíná, že jakékoli zhoršení bezpečnostní situace může rychle vrátit do cen rizikovou prémii.
Dalším faktorem je Rusko, které podle státní agentury TASS zvažuje několikaměsíční zákaz vývozu nafty. Rusko patří mezi významné exportéry dieselu, ale po ukrajinských útocích drony na rafinerie a energetickou infrastrukturu čelí problémům s domácími dodávkami paliv. Takový krok by mohl ovlivnit hlavně trh s ropnými produkty, i když aktuálně hlavní tlak na ceny ropy přichází ze zlepšujících se toků přes Hormuz.
Z pohledu investorů se situace rychle změnila. Zatímco ještě nedávno trh řešil možné výpadky dodávek, nyní převládá obava, že nabídka může být vyšší, než poptávka dokáže absorbovat. Klíčové bude sledovat, zda se provoz přes Hormuz udrží, zda Čína zvýší nákupy ropy a zda nové bezpečnostní incidenty znovu nezmění tržní náladu.
Graf ropy WTI (OIL.WTI, M30)
Zdroj: xStation5
Cena ropy WTI se aktuálně pohybuje kolem úrovně 69,13 USD a zůstává pod výrazným prodejním tlakem. Trh prorazil pod důležitou hladinu kolem 69,93 USD, která dříve fungovala jako krátkodobá podpora. Tato oblast se nyní mění v první významnější rezistenci.
Technický obraz je slabý také kvůli tomu, že cena zůstává pod EMA 50 na hodnotě 70,45 USD i pod SMA 100 na úrovni 71,09 USD. Oba klouzavé průměry směřují spíše dolů a potvrzují, že krátkodobé momentum je stále na straně prodejců. Dokud se WTI nevrátí alespoň nad pásmo 70,45–71,09 USD, zůstává výhled medvědí.
Objemový profil ukazuje vyšší aktivitu zejména v oblasti 70–72 USD, což znamená, že případný návrat ceny do tohoto pásma může narazit na zvýšený odpor. První překážkou je zóna kolem 69,90–70,45 USD. Silnější růstový signál by přišel až po návratu nad 72 USD, kde se nachází další důležitá cenová oblast.
Indikátor %R se propadl na hodnotu -92,76, tedy hluboko do přeprodané oblasti. To naznačuje, že krátkodobý výprodej je už velmi silný a ropa může být náchylná k technickému odrazu. Samotná přeprodanost ale neznamená potvrzený obrat. Pro stabilizaci bude důležité, zda cena dokáže udržet oblast kolem 69 USD a vrátit se zpět nad prolomenou podporu.
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