📉 Ropa prudce zlevnila, napětí na Blízkém východě však přetrvává 🛢️

- Cena ropy Brent klesla přibližně o 6,5 % poté, co Donald Trump pozastavil dvoutýdenní leteckou kampaň USA proti Íránu
- Američtí vojenští představitelé doporučili ukončení operace s tím, že bombardování dosáhlo svých limitů a armáda čelila nedostatku vhodných cílů
- Navzdory poklesu cen ropy zůstává situace napjatá - Saúdská Arábie, Jordánsko a Irák hlásily útoky dronů spojovaných s Íránem nebo jeho spojenci
- Trhy budou nadále sledovat vývoj v Hormuzském průlivu, protože jakékoli narušení námořní dopravy by mohlo opět zvýšit geopolitickou rizikovou přirážku na trhu s ropou
- Cena ropy Brent klesla přibližně o 6,5 % poté, co Donald Trump pozastavil dvoutýdenní leteckou kampaň USA proti Íránu
- Američtí vojenští představitelé doporučili ukončení operace s tím, že bombardování dosáhlo svých limitů a armáda čelila nedostatku vhodných cílů
- Navzdory poklesu cen ropy zůstává situace napjatá - Saúdská Arábie, Jordánsko a Irák hlásily útoky dronů spojovaných s Íránem nebo jeho spojenci
- Trhy budou nadále sledovat vývoj v Hormuzském průlivu, protože jakékoli narušení námořní dopravy by mohlo opět zvýšit geopolitickou rizikovou přirážku na trhu s ropou
Podle agentury Reuters bylo rozhodnutí o přerušení bombardování přijato na doporučení amerických vojenských velitelů. Ti upozornili, že rozsah operace dosáhl svých limitů, přičemž armáda zároveň začala pociťovat nedostatek vhodných cílů a rostoucí spotřebu protivzdušné munice. Navzdory poklesu cen ropy však situace v regionu zůstává napjatá. Saúdská Arábie oznámila, že sestřelila drony mířící na ropnou infrastrukturu, přičemž z útoku obvinila Íránem podporované milice působící v Iráku. Dronové incidenty zároveň hlásily také Jordánsko a severní Irák, což naznačuje, že bezpečnostní situace na Blízkém východě zůstává velmi křehká. Dalším zdrojem nejistoty je Hormuzský průliv. Írán nadále deklaruje, že nad touto strategickou námořní trasou vykonává kontrolu. Íránská státní média uvedla, že tamní úřady otočily zpět šest lodí, které se podle Teheránu pokusily proplout nepovolenou trasou. Tyto informace však zatím nebyly nezávisle potvrzeny.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Teherán zároveň odmítl tvrzení, že požádal o obnovení jednání se Spojenými státy. Írán sice deklaruje ochotu pokračovat v diplomacii prostřednictvím zprostředkovatelů, zároveň však trvá na tom, že pokud bude platit současné příměří, neplánuje obnovit přímé útoky.
Co bude trh sledovat?
Pro další vývoj cen ropy zůstává rozhodující, zda se podaří udržet příměří mezi USA a Íránem a zda nedojde k narušení dodávek přes Hormuzský průliv. Přestože pokles geopolitické rizikové přirážky vedl k výraznému zlevnění ropy, pokračující dronové útoky a napětí v regionu naznačují, že volatilita na energetických trzích může zůstat zvýšená i v následujících dnech.
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