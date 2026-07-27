US Open: Wall Street oživuje po příměří mezi USA a Íránem

Po nervózním závěru minulého týdne se na Wall Street vrátil optimismus. Americké akciové indexy umazávají část předchozích ztrát a kapitál se vrací do akcií. Hlavním impulzem ke zlepšení nálady bylo oznámení příměří mezi USA a Íránem. Zpráva, že obě strany pozastavily vojenské operace, vyvolala téměř okamžitý výprodej na trhu s ropou, který investoři vyhodnotili jako známku poklesu geopolitického rizika.
Pokles cen ropy se rychle promítl do lepší nálady na americkém akciovém trhu. Obavy z další vlny inflačních tlaků výrazně ustoupily, takže se trhy mohou znovu soustředit na hlavní témata nadcházejících dnů – měnovou politiku Fedu a výsledky největších technologických společností. Zdá se, že si Wall Street oddechla a znovu obrátila pozornost k faktorům, které již několik měsíců podporují býčí trh.
Jde však teprve o začátek týdne, který bude pravděpodobně velmi náročný. Fed ve středu uzavře své měnověpolitické zasedání. Samotné rozhodnutí o úrokových sazbách by trhy překvapit nemělo, protože většina investorů očekává jejich ponechání beze změny.
Mnohem důležitější bude doprovodné prohlášení a tisková konference předsedy Fedu Kevina Warshe. Nový šéf centrální banky již dříve uvedl, že se chce odklonit od tradičního poskytování budoucího výhledu měnové politiky. Trhy proto budou pečlivě analyzovat každé jeho slovo, aby vyhodnotily pohled Fedu na inflaci, sílu americké ekonomiky a pravděpodobnost budoucích změn úrokových sazeb.
Současně probíhá jedna z nejdůležitějších částí výsledkové sezony. Microsoft a Meta zveřejní výsledky ve středu, zatímco Amazon a Apple ve čtvrtek. Jen málo výsledkových reportů má pro trhy větší význam, protože právě tyto společnosti patřily mezi hlavní tahouny nedávného růstu amerických akciových indexů.
Investoři se znovu zaměří na výkonnost cloudových služeb a aktivit spojených s umělou inteligencí. Trhy chtějí potvrzení, že silný růst pokračoval i ve 2. čtvrtletí a že rozsáhlé investice do AI začínají přinášet stále lepší výnosy.
Velkou pozornost přitáhne také výhled kapitálových výdajů. Po výsledcích Alphabetu a jeho rozhodnutí zvýšit letošní investice nyní investoři očekávají, že podobným směrem se vydají i další technologičtí giganti.
Nadcházející dny tak mohou určit směr Wall Street na několik příštích týdnů. Na jedné straně budou trhy vyhodnocovat signály Fedu. Na druhé straně budou investoři posuzovat, zda největší technologické společnosti dokážou i nadále ospravedlnit své vysoké ocenění.
Důležitým faktorem zůstává také vývoj v Perském zálivu. Přestože příměří výrazně zlepšilo náladu a vliv geopolitických událostí na finanční trhy postupně slábne, případná nová eskalace by mohla znovu zvýšit volatilitu, zejména na trhu s ropou.
Wall Street se zároveň zřejmě přizpůsobila prostředí zvýšeného geopolitického rizika a již nereaguje s takovou nervozitou jako před několika týdny. Pokud Fed zachová umírněný tón, největší technologické společnosti znovu překonají očekávání a napětí na Blízkém východě se nezvýší, může se současné oživení proměnit v pokračování širšího uptrendu.
Zdroj: XTB Research
Futures na index S&P 500 (US500) dnes výrazně rostou. Zlepšení nálady na Wall Street přímo souvisí s pozastavením vojenských operací mezi USA a Íránem a s prudkým poklesem cen ropy.
Slábnoucí obavy z další eskalace na Blízkém východě podpořily návrat investorů k rizikovým aktivům. Pozornost trhu se tak znovu přesouvá k ekonomickým fundamentům a probíhající výsledkové sezoně.
Index S&P 500 se nadále drží poblíž svých historických maxim. Dnešní oživení ukazuje, jak rychle trhy využily zlepšení geopolitické situace k obratu předchozího odmítání rizika.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Firemní zprávy
Akcie Broadcomu (AVGO.US) rostou o více než 2 %. Podporuje je lepší nálada v polovodičovém sektoru a zprávy o strategické dohodě se společností Samsung. Jihokorejský technologický gigant podepsal memorandum o porozumění v hodnotě více než 200 miliard USD, které zahrnuje dodávky pamětí HBM pro novou generaci AI akcelerátorů Broadcomu i výrobu pokročilých 2nm čipů.
Akcie D-Wave Quantum (QBTS.US) posilují přibližně o 8 % poté, co společnost oznámila rozšíření partnerství s AT&T. Americký telekomunikační operátor plánuje ve větší míře využívat kvantové technologie D-Wave k optimalizaci své sítě a podpoře autonomních systémů řízených umělou inteligencí. Podle společnosti již tato technologie pomohla snížit počet výpadků zákaznických služeb. Rozšíření spolupráce s AT&T je dalším signálem, že se odvětví kvantových počítačů přibližuje skutečnému komerčnímu využití.
Akcie Applied Materials (AMAT.US) a Lam Research (LRCX.US) rovněž rostou poté, co HSBC zvýšila cílové ceny obou společností. Analytici upozornili na posilující poptávku po zařízeních pro výrobu polovodičů, zejména v souvislosti se zrychlujícími investicemi do AI infrastruktury.
Akcie Exxon Mobil (XOM.US) klesají přibližně o 2 % a kopírují široký pokles energetického sektoru po prudkém zlevnění ropy. Ceny ropy oslabily poté, co USA a Írán pozastavily vojenské operace, což zvýšilo naděje na diplomatické řešení a zmírnění napětí na Blízkém východě.
Další tlak na ceny ropy vytváří očekávání, že zlepšení regionální stability by mohlo umožnit obnovení neomezené lodní dopravy přes Hormuzský průliv.
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