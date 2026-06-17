Ropa se stabilizuje poblíž tříměsíčních minim 🛢️

Ceny ropy se dnes stabilizovaly poblíž tříměsíčních minim, zatímco investoři vyhodnocují dopady mírové dohody mezi USA a Íránem. Trh zároveň sleduje varování Mezinárodní energetické agentury, podle které může v roce 2027 vzniknout výrazný převis nabídky nad poptávkou.
Cena ropy Brent se pohybovala kolem 78,98 USD za barel, zatímco americká WTI se obchodovala poblíž 76,08 USD za barel. Oba kontrakty v úterý klesly zhruba o 5 % již druhou seanci v řadě, protože investoři začali započítávat možnost obnovení toků ropy přes strategicky důležitý Hormuzský průliv.
Právě dohoda mezi USA a Íránem je nyní hlavním krátkodobým faktorem pro ropný trh. Pokud se průliv skutečně znovu otevře a lodní doprava začne postupně fungovat v obou směrech, může se na trh vracet ropa, která byla během konfliktu blokována. Podle analytiků však nepůjde o okamžitý návrat k normálu. Obnova těžby, rafinérií, pojištění tankerů a důvěry v bezpečnost trasy může trvat týdny, měsíce nebo v některých částech infrastruktury i déle.
IEA zároveň uvedla, že v nejbližších měsících může dohoda pomoci doplnit vyčerpané komerční zásoby a strategické rezervy. To by mohlo krátkodobě podpořit poptávku, protože mnoho zemí a firem bude chtít obnovit zásoby po období napětí a omezených dodávek.
Střednědobý výhled je však pro ropu méně příznivý. Ve svém prvním pohledu na rok 2027 IEA varovala, že světový trh může vstoupit do období výrazného přebytku nabídky. Globální nabídka má vzrůst až o 8 milionů barelů denně, zatímco poptávka se má zvýšit pouze o 2 miliony barelů denně. To by znamenalo výraznou změnu rovnováhy na trhu a mohlo by to držet ceny ropy pod tlakem.
Dalším faktorem je návrat íránské ropy. Podle dostupných informací má připravovaná dohoda umožnit Íránu prodávat ropu po jejím podpisu. Memorandum, které zatím nebylo zveřejněno, má prodloužit křehké příměří o dalších 60 dní, aby vznikl prostor pro jednání o trvalejší dohodě. Trh proto zatím reaguje spíše na očekávání než na definitivní stabilizaci situace.
Nejistotu zvyšuje také postoj Izraele, který se od dubnového příměří i nejnovější americko-íránské dohody distancoval. Nové útoky v jižním Libanonu připomínají, že geopolitické riziko z regionu zcela nezmizelo. Pokud by napětí znovu eskalovalo, ropa by mohla rychle získat zpět část ztracené rizikové prémie.
Na změnu výhledu reagují i velké investiční banky. Goldman Sachs po oznámení dohody snížila odhad ceny ropy Brent pro 4. čtvrtletí 2026 na 80 USD za barel z předchozích 90 USD. Banka tím naznačuje, že dohoda snižuje riziko prudkého růstu cen energií, i když trh zůstává citlivý na vývoj v Perském zálivu.
Slabší signály přicházejí také z Číny. Tamní zpracování ropy v květnu meziročně kleslo o 9,1 % na nejnižší úroveň za téměř čtyři roky. To naznačuje, že čínské rafinérie během konfliktu částečně čerpaly ze zásob, místo aby zpracovávaly nové objemy. Naopak ve Spojených státech data API ukázala výrazný pokles zásob ropy o 8,3 milionu barelů, což bylo více než očekávaný pokles o 4,6 milionu barelů.
Ropný trh tak nyní stojí mezi dvěma protichůdnými silami. Krátkodobě mohou ceny podporovat doplňování zásob a pomalý návrat fyzických toků. Střednědobě však investoři stále více sledují riziko, že vyšší nabídka a návrat íránské ropy vytvoří na trhu přebytek.
Graf ropy WTI (OIL.WTI, H4)
Zdroj: xStation5
Ropa WTI se po prudkém propadu stabilizuje kolem úrovně 75,58 USD, ale technický obraz zůstává výrazně slabý. Cena se nachází hluboko pod klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 na hodnotě 83,73 USD i pod SMA 100 na úrovni 92,23 USD. To potvrzuje, že krátkodobý i střednědobý trend zůstává pod kontrolou prodejců.
Williams %R se nachází na hodnotě -86,72, což signalizuje výrazně přeprodané podmínky. To může krátkodobě zvýšit šanci na technický odraz, zejména pokud investoři začnou realizovat zisky z short pozic. Samotná přeprodanost ale ještě neznamená změnu trendu. Pro potvrzení silnějšího oživení by se cena musela vrátit alespoň nad oblast 80 USD a následně otestovat EMA 50 u 83,73 USD.
Nejbližší rezistence se nachází právě v pásmu 80–84 USD, kde by se mohli znovu aktivovat prodejci. Výraznější technickou bariérou zůstává oblast kolem 91–92 USD, kde se nachází dřívější konsolidační zóna i SMA 100. Dokud se ropa obchoduje pod těmito úrovněmi, zůstává celkový výhled spíše medvědí.
Pokud by cena nedokázala udržet podporu kolem 75 USD, mohl by trh pokračovat v poklesu směrem k psychologické hranici 70 USD. Naopak stabilizace nad aktuální oblastí by mohla přinést krátkodobý korekční růst, ale pro změnu trendu bude potřeba výrazně silnější návrat kupců.
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