Ropa znovu ztrácí navzdory napětí kolem Hormuzského průlivu

- Ropa klesá díky diplomacii: víkendové hrozby Íránu, že zablokuje Hormuzský průliv, rychle zmírnila jednání s USA. Ropa Brent klesla pod 80 USD za barel.
- Masivní „temná“ přeprava: zatímco oficiální provoz klesl, neoficiálně proudí průlivem až 2–3 miliony barelů denně s vypnutými transpondéry.
- Vyšší ceny pohonných hmot v Polsku od 1. července: konec štítu CPN a skokové zvýšení DPH z 8 % na 23 % zvýší ceny na čerpacích stanicích hned na začátku letních prázdnin. Levnější ropa je jediným tlumícím faktorem.
- Ropa klesá díky diplomacii: víkendové hrozby Íránu, že zablokuje Hormuzský průliv, rychle zmírnila jednání s USA. Ropa Brent klesla pod 80 USD za barel.
- Masivní „temná“ přeprava: zatímco oficiální provoz klesl, neoficiálně proudí průlivem až 2–3 miliony barelů denně s vypnutými transpondéry.
- Vyšší ceny pohonných hmot v Polsku od 1. července: konec štítu CPN a skokové zvýšení DPH z 8 % na 23 % zvýší ceny na čerpacích stanicích hned na začátku letních prázdnin. Levnější ropa je jediným tlumícím faktorem.
Víkendová paralýza a diplomatický obrat
Uplynulý víkend přinesl prudký nárůst napětí na Blízkém východě. To zpočátku hrozilo odříznutím klíčového globálního uzlu pro přepravu ropy, který před válkou představoval 20 % světových dodávek černého zlata a 20 % obchodu s LNG. V reakci na sobotní izraelské útoky v Libanonu, při kterých zemřelo více než 30 lidí, oznámil Teherán opětovné zablokování strategického Hormuzského průlivu. Zároveň obvinil USA, že tolerují porušování předchozích dohod. Zdálo se, že dohoda bude kvůli tvrdým prohlášením prezidenta Trumpa na sociálních sítích zcela porušena. Dnešní ráno před evropskou seancí však ukazuje návrat ke stabilizaci.
Zdroj: Truth
Okamžitá mediace ze strany Kataru a Pákistánu vedla k další deeskalaci. Jednání ve švýcarském Bürgenstocku byla obnovena a skončila v pondělí brzy ráno vytvořením oficiálního plánu postupu, jehož cílem je dosáhnout úplné mírové dohody do 60 dnů. Stojí však za zmínku, že íránská strana uvádí, že úvodní jednání se zaměřila především na zmrazená aktiva Íránu a sankce, nikoli na otázky týkající se Libanonu. Přesto USA a Írán zřídily přímou komunikační linku, aby zabránily incidentům a zaručily bezpečný průjezd obchodních plavidel přes Hormuzský průliv. Zároveň vytvořily skupinu, která má pracovat na dosažení trvalého míru v Libanonu.
Začátek dnešního obchodování byl po zkrácené páteční seanci nervózní. Ropa Brent začínala téměř na úrovni 82 USD za barel, ale ceny se velmi rychle vrátily k poklesům. Aktuálně ropa Brent i WTI ztrácí přibližně 1,5 % hodnoty, stále jsou však daleko od lokálních minim z minulého čtvrtka, kdy jsme byli jeden den po podpisu memoranda.
Dva přepravní koridory: Provoz je stále výrazně omezený
Navzdory ujištěním Teheránu o uzavření trasy proudily během víkendu průlivem nepřetržitě miliony barelů ropy, což podpořilo narativ Pentagonu o schopnosti bránit obchodní trasy. Aktuálně se na navigační mapě objevily dva odlišné koridory:
- Severní koridor (íránský): trasa kontrolovaná Teheránem poblíž ostrova Qeshm, kterou o víkendu využívaly mimo jiné supertankery přepravující iráckou a kuvajtskou ropu směrem do Indie.
- Jižní koridor (ománský): trasa určená Společným námořním informačním centrem (JMIC), která vede podél pobřeží Ománu. Přestože plavba v této oblasti nevyžaduje koordinaci se silami USA, JMIC doporučilo lodím pohybovat se se zapnutými transpondéry (systém AIS) a plným osvětlením ve dne i v noci.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Přestože přeprava nebyla fyzicky zcela zablokována, skutečný objem provozu na této klíčové trase drasticky klesl. V neděli večer panovala v průlivu téměř úplná paralýza. Zatímco v předchozích dnech, hned po uzavření předběžné dohody, byl provoz nejvyšší od začátku konfliktu, po víkendových sděleních z Íránu se pro otevřenou plavbu se zapnutou lokalizací rozhodlo jen několik menších plavidel.
Někteří producenti z regionu se rozhodli vyslat tankery „potmě“, tedy s vypnutými transpondéry, aby provedly překládku na volném moři bez přitahování pozornosti trhu. Tento postup probíhá již několik týdnů a dosáhl téměř 2–3 milionů barelů denně. Oficiálně stále proplouvá Hormuzským průlivem jen malý počet lodí. Neoficiálně by to mohlo být 2–3krát více.
Jak je to s přepravou LNG?
Data ze systémů pro sledování lodí přinášejí také informace o trhu se zkapalněným zemním plynem. LNG tankery byly pozorovány při pokusech vplout do Perského zálivu. Shromážděná data však naznačují, že tato plavidla dokázala projet a opustit klíčové body trasy na konci pátečního dne, tedy ještě před oficiálním oznámením Íránu o obnovení blokády průlivu. Je třeba zdůraznit, že útok na plavidlo přepravující ropu, tedy palivo, není tak nebezpečný jako útok na plynový tanker.
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