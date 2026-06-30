Ropa ztrácí již 30 % 🚩 Morgan Stanley snižuje prognózu

Ropný trh prudce mění směr – ještě nedávno se investoři obávali narušení dodávek přes Hormuzský průliv a možného zásobovacího šoku, dnes se tento příběh pomalu obrací. Morgan Stanley podruhé za přibližně dva týdny snížil prognózy cen ropy s tím, že průtok přes Hormuz se normalizuje rychleji, než se očekávalo, a trh musí zároveň čelit vysoké produkci v USA a slabé poptávce z Číny. Co banka vidí?
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Morgan Stanley snížil prognózu pro ropu Brent na průměrných 75 USD za barel jak ve 3., tak ve 4. čtvrtletí roku 2026. To představuje snížení dřívějších prognóz o 15 USD, resp. 5 USD za barel.
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Banka rovněž snížila prognózy pro všechna čtyři čtvrtletí roku 2027 a očekává, že na konci roku 2027 bude ropa Brent stát přibližně 70 USD za barel.
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Podle analytiků Morgan Stanley je hlavním důvodem revize prognóz výrazně rychlejší, než se očekávalo, obnova přepravy ropy přes Hormuzský průliv v návaznosti na pokrok v jednáních mezi USA a Íránem.
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Zároveň na trh přitéká stále více ropy z USA, zatímco poptávka v Číně zůstává zklamávající. Právě kombinace rostoucí nabídky a slabší spotřeby zvyšuje riziko vzniku globálního přebytku suroviny.
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Futures na ropu Brent ztratily v tomto čtvrtletí přibližně 30 %, což ukazuje, jak rychle trh přešel od oceňování geopolitického rizika k obavám z přebytku nabídky.
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Hormuzský průliv zůstává jednou z nejdůležitějších přepravních tras světového ropného trhu. Jakékoli zlepšení situace v regionu omezuje tzv. geopolitickou prémii, která dříve tlačila ceny suroviny vzhůru.
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Morgan Stanley není jedinou investiční bankou, která mění svůj postoj. Také Goldman Sachs snížil své prognózy pro ropný trh, což signalizuje, že největší finanční instituce hodnotí cenové vyhlídky stále opatrněji.
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Pro investory to znamená změnu narativu. Trh přestává se soustřeďovat výhradně na riziko konfliktů na Blízkém východě a stále větší pozornost věnuje fundamentům – vztahu mezi globální poptávkou a nabídkou.
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Pokud produkce zůstane vysoká a poptávka – zejména z Číny – nezrychlí, tlak na ceny ropy může přetrvávat i v nadcházejících čtvrtletích.
Morgan Stanley se domnívá, že největší hrozbou pro trh již není nedostatek ropy, nýbrž možnost vzniku jejího přebytku. Takový scénář by mohl udržet ceny Brent pod tlakem i přes přetrvávající geopolitické napětí na Blízkém východě.
Graf futures na ropu Brent (OIL), časový rámec D1
Ropa má za sebou obrovský pokles a stabilizuje se v pásmu 72–74 USD – na úrovních nevídaných od konce února 2026. Indikátor RSI se pohybuje blízko horní hranice přeprodanosti, okolo hodnoty 30. Dalším důležitým supportem je kulatá úroveň 70 USD za barel, podpořená navíc cenovými reakcemi z února.
Zdroj: xStation5
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