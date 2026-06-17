🗣️ROZHOVOR: El Niño hrozí zdražením kakaa, kávy i cukru. Co čeká trhy?📈

- El Niño ohrožuje produkci kakaa v Ghaně, Pobřeží slonoviny a Ekvádoru, které zajišťují přibližně 60 % světové produkce
- Robusta z Vietnamu a Indonésie je citlivější na El Niño než brazilská arabika
- Indie a Thajsko jsou klíčovými rizikovými zeměmi pro trh s cukrem
- Další ohrožené komodity: rýže, palmový olej a australská pšenice
- Trhy reagují na klimatická rizika rychle, protože produkce je geograficky silně koncentrována
- El Niño ohrožuje produkci kakaa v Ghaně, Pobřeží slonoviny a Ekvádoru, které zajišťují přibližně 60 % světové produkce
- Robusta z Vietnamu a Indonésie je citlivější na El Niño než brazilská arabika
- Indie a Thajsko jsou klíčovými rizikovými zeměmi pro trh s cukrem
- Další ohrožené komodity: rýže, palmový olej a australská pšenice
- Trhy reagují na klimatická rizika rychle, protože produkce je geograficky silně koncentrována
El Niño je jev, o kterém se mluví čím dál víc. Jak konkrétně může ovlivnit trhy s komoditami?
El Niño je klimatický jev, který způsobuje výrazné odchylky počasí v tropických a subtropických oblastech celého světa. Pro komoditní trhy je klíčové, že právě tyto regiony jsou domovem některých nejdůležitějších zemědělských produktů. Když se počasí výrazněji odchýlí od normy, projeví se to na burzovních cenách poměrně rychle.
Začněme kakaem. Proč je právě tato komodita na El Niño tak citlivá?
Kakao patří mezi komodity nejcitlivější na projevy El Niña. Klíčovým problémem je geografická koncentrace produkce. Ghana a Pobřeží slonoviny dohromady zajišťují přibližně 60 procent světové produkce kakaových bobů. El Niño v tomto regionu zvyšuje riziko výkyvů počasí, vyšších teplot a šíření chorob kakaovníků. Další významný producent, Ekvádor, čelí riziku nadměrných srážek a záplav, které mohou poškodit úrodu a zhoršit kvalitu bobů. Pokud dojde k výpadku produkce byť jen v jedné z těchto zemí, globální nabídka se zúží rychleji, než trh dokáže reagovat.
Podobná situace platí i pro kávu?
U kávy záleží na odrůdě. Robusta pěstovaná ve Vietnamu a Indonésii je na El Niño obzvlášť citlivá, protože tento jev tam historicky přináší sušší a teplejší počasí, které snižuje dostupnost vody pro kávovníky. Vietnam je přitom největším světovým producentem robusty, takže i menší pokles produkce se dokáže poměrně rychle projevit na burzách. U arabiky je situace složitější. Brazílie, největší světový producent této odrůdy, právě prochází sklizní, ale vytrvalé deště zpomalují sběr a ohrožují kvalitu zrna. Kritické bude i období kvetení v září a říjnu, kdy by sucho nebo extrémní teploty mohly negativně ovlivnit úrodu příští sezóny.
A co cukr? Je jeho situace podobná?
Cukr může být dokonce nejohroženější komoditou ze všech. Indie a Thajsko patří mezi největší producenty a exportéry cukru na světě a El Niño v tomto regionu historicky oslabuje monzunové srážky. Sušší podmínky přímo ohrožují úrodu cukrové třtiny. Pokud by výpadky zasáhly více asijských zemí současně, tlak na růst cen by byl výrazný. Brazílie, která je celosvětově největším producentem cukru, může část výpadků kompenzovat, ale nemůže nahradit celý případný deficit. Trh toto riziko vnímá a ceny cukru jsou na tyto zprávy citlivé.
Jsou ještě další komodity, na které by investoři měli dávat pozor?
Určitě. Mezi další ohrožené komodity patří rýže, palmový olej a pšenice. Rýže je nejvíce ohrožena v jihovýchodní Asii, kde El Niño oslabuje monzunové deště v Indii, Vietnamu, Thajsku a Indonésii. Palmový olej závisí téměř výhradně na Indonésii a Malajsii, kde delší sucha snižují produkci. V případě pšenice je nejzranitelnější Austrálie, kde El Niño historicky zvyšuje pravděpodobnost sucha v průběhu vegetační sezóny. Protože Austrálie patří mezi významné exportéry pšenice, jakýkoli výpadek se přenese i na světové trhy.
Jak mohou tato rizika využít nebo sledovat investoři na platformě XTB?
Pohyby cen komodit jako kakao, káva, cukr, pšenice či palmový olej jsou dostupné prostřednictvím CFD kontraktů přímo na platformě xStation 5. Investoři mohou sledovat cenové pohyby v reálném čase a reagovat na vývoj situace. Je však důležité mít na paměti, že klimatická rizika jsou ze své podstaty nejistá a trhy mohou reagovat i na samotná očekávání, nejen na skutečné výpadky produkce.
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