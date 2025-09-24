Růst US100 podpořen silnou výkonností Micronu📈 Alibaba roste o 7 %

Optimistické výhledy amerického paměťového giganta Micron podpořily růst indexu Nasdaq, zatímco silné tržby posílily důvěru, že trend umělé inteligence zůstává silný. Analytici společností Cantor Fitzgerald a Deutsche Bank zvýšili cílovou cenu pro akcie Micron (MU.US) na 200 USD, přičemž jako hlavní hnací sílu označili infrastrukturu pro AI. Goldman Sachs stanovil svůj cíl mnohem opatrněji na 145 USD za akcii (více než 10 % pod aktuální cenou akcií Micronu).
Kromě toho akcie čínského technologického giganta Alibaba vzrostly poté, co byly zvýšeny odhady výdajů na infrastrukturu pro AI nad původně odhadovaných 50 miliard USD. To dále posiluje důvěru trhu, že čínské firmy „dohánějí“ své americké protějšky.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zdroj: xStation5
Micron Technology představila výhledy výrazně překonávající očekávání trhu – společnost očekává tržby ve výši 12,5 miliardy USD v 1. čtvrtletí, zatímco analytici předpokládali 11,9 miliardy USD. Zisk na akcii se má pohybovat na úrovni 3,75 USD, což je výrazně nad konsenzem 3,05 USD.
Růst je tažen rostoucí poptávkou po řešeních v oblasti umělé inteligence, zejména po HBM (High Bandwidth Memory), která je klíčová pro provoz AI čipů a systémů.
Generální ředitel Sanjay Mehrotra zdůraznil, že Micron vstupuje do fiskálního roku 2026 „se silným momentem“ a „nejkonkurenceschopnějším portfoliem ve své historii.“ Stále zůstává jediným výrobcem pamětí se sídlem v USA.
Ve 4. čtvrtletí (ukončeném 28. srpna) společnost vykázala nárůst tržeb o 46 % na 11,3 miliardy USD a zisk na akcii 3,03 USD, čímž překonala očekávání.
Akcie po výsledcích posílily o více než 3 % a od začátku roku se jejich cena téměř zdvojnásobila, čímž výrazně překonaly konkurenci, a to díky AI boomu a rostoucí poptávce ze sektoru datových center, který nyní tvoří více než polovinu příjmů skupiny. Dnes by akcie mohly dosáhnout nového rekordu nad 170 USD.
Zdroj: xStation5
Evropské depozitní certifikáty (ADR) společnosti Alibaba dnes rostou o téměř 8 % a obchodují se na nejvyšších úrovních od podzimu 2021.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.