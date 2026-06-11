Ryanair čelí vyšetřování kvůli poplatkům 🚨

Letecká společnost Ryanair Holdings se dostala pod tlak britského antimonopolního a spotřebitelského úřadu Competition and Markets Authority. Ten zahájil vyšetřování kvůli tomu, zda je poplatek za sezení rodičů vedle dětí férový z pohledu smluvního práva.
Podle pravidel dopravce musí rodiče sedět vedle dětí ve věku 2 až 11 let. Za tuto možnost si však cestující musí připlatit 8 liber za let. Právě tato kombinace povinnosti a dodatečného poplatku je nyní předmětem kontroly britského úřadu.
CMA uvedla, že podle jejího průzkumu je Ryanair jedinou velkou leteckou společností létající z Velké Británie, která takový poplatek uplatňuje. Úřad se proto zaměřuje na to, zda zákazníci nejsou stavěni do nevýhodné pozice, kdy musí zaplatit za službu, kterou jim pravidla dopravce zároveň fakticky ukládají.
Ryanair obvinění odmítá. Společnost uvedla, že její politika rodinného sezení je plně v souladu se všemi relevantními zákony a regulacemi. Dopravce zároveň tvrdí, že tento systém rodinám šetří peníze. Vyšetřování označil za neopodstatněné a uvedl, že se těší na vyvrácení tvrzení CMA.
Z pohledu investorů nejde pouze o otázku jednoho poplatku. Ryanair dlouhodobě staví svůj obchodní model na nízkých základních cenách letenek a příjmech z doplňkových služeb. Právě poplatky za sedadla, zavazadla nebo další volitelné služby tvoří důležitou součást příjmů nízkonákladových aerolinek.
Pokud by vyšetřování vedlo k nutnosti změnit pravidla, mohlo by to vytvořit tlak na část výnosů z doplňkových služeb. Ještě významnější však může být reputační dopad, protože téma rodinného cestování je citlivé a může vyvolat negativní reakce zákazníků i veřejnosti.
Na druhou stranu Ryanair je známý agresivní obranou svého nízkonákladového modelu a podobné spory nemusí automaticky znamenat zásadní finanční ohrožení. Klíčové bude, zda CMA dospěje k závěru, že poplatek skutečně porušuje spotřebitelská pravidla, nebo zda dopravce svou politiku obhájí.
Graf Ryanair (RYAAY.US, D1)
Zdroj: xStation5
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