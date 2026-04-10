„SaaS-pokalypsa“ pokračovala

Navzdory mírně opatrnému investorskému sentimentu přináší dnešní seance další den prudkých poklesů softwarových akcií. Tento pohyb je téměř zcela tažen reakcemi na nové zprávy a spekulace o schopnostech softwaru společnosti Anthropic.
Výprodej už se zřejmě neomezuje pouze na společnosti, které do svých obchodních modelů podle obtížně uchopitelného měřítka zabudovaly „příliš málo AI“, protože už několik dní oslabuje i Palantir, tedy firma, která je de facto také AI titulem. Jen za poslední týden Palantir ztratil více než deset procent tržní hodnoty. Mnozí investoři a analytici se domnívají, že Palantir může přicházet o podíl na trhu ve prospěch softwaru společnosti Anthropic.
Není však zcela jasné, jak by Anthropic, tedy společnost, která prodělává na každém „tokenu“ použitým v jejích produktech, mohla získávat podíl na trhu od Palantiru, který zůstává jednou z nejrychleji rostoucích a nejziskovějších firem na Wall Street.
PLTR.US (D1)
Cena akcie má stále větší problém udržet klíčovou oblast odporu kolem 130 USD. Býkům pomáhá přeprodané RSI a rostoucí momentum na klouzavých průměrech EMA, které zůstává pozitivní. Zdroj: xStation5
Poklesy zasahují také společnosti Cloudflare, Snowflake a ServiceNow. Tyto firmy dnes ztrácejí přibližně 10 %. Zdá se, že to, co dnes na trhu sledujeme, je snaha nacenit, jak by neziskový neveřejný produkt nabízený společností, která sama o sobě rovněž není zisková a není veřejně obchodovaná, mohl narušit hned desítku různých trhů.
Trhů, kterým v současnosti dominují společnosti, které na nich působí už desítky let a u nichž zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měly být dříve či později AI „vytlačeny“.
Ztráty se dál prohlubují také u CrowdStrike a Palo Alto, přičemž obě akcie dnes klesají přibližně o 7 %. Claude Mythos má být údajně schopen autonomně vyhledávat zranitelnosti, což by podle této teze mělo z trhu vytlačit společnosti z oblasti kyberbezpečnosti. Vedení však stále nevysvětlilo, proč informace o Claude Mythos unikly ze serverů společnosti Anthropic ještě před jakýmkoli oficiálním zveřejněním, zvlášť pokud firma skutečně disponuje modelem natolik silným, že by celým odvětvím vzal důvod k existenci jejich obchodního modelu.
PANW.US (D1)
Ocenění akcie se pomalu vrací směrem k lokálním minimům. Další pokles podporuje překřížení klouzavých průměrů EMA 100 a 200, prodejci by však stále museli prorazit ne jednu, ale hned dvě silné zóny odporu. Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.