Sam Altman byl podle zpráv terčem druhého incidentu u svého domu v San Francisku

Šéf OpenAI Sam Altman byl podle dostupných zpráv v neděli brzy ráno terčem druhého incidentu poblíž svého domu v San Francisku, a to jen dva dny poté, co policie zadržela podezřelého kvůli útoku Molotovovým koktejlem na stejnou rezidenci. Policie v San Francisku uvedla, že do čtvrti Russian Hill vyjela kolem 2:56 ráno kvůli hlášení o možné střelbě a později zadržela dva podezřelé kvůli podezření z nedbalého výstřelu ze střelné zbraně. Nejnovější událost dále zvyšuje bezpečnostní obavy kolem OpenAI a jejího generálního ředitele v době silného veřejného tlaku na společnost.
Co se stalo při druhém incidentu
SFPD uvedla, že vyšetřovatelé zjistili, že kolem jedné rezidence projelo vozidlo se dvěma osobami přibližně v době možné střelby. Policie následně zadržela Amandu Tomovou, 25, a Muhamada Tarika Husseina, 23, v oblasti 2000 Taylor Street a uvedla, že po domovní prohlídce zajistila tři střelné zbraně. Policie zároveň dodala, že případ zůstává otevřeným a aktivním vyšetřováním.
San Francisco Chronicle uvedl, že střelba se odehrála poblíž Altmanovy rezidence v Russian Hill a že spolujezdec v sedanu Honda měl údajně vystřelit směrem k objektu. Policie veřejně nepotvrdila, že cílem byl přímo Altman nebo jeho dům, a proto je vhodné událost dál popisovat opatrně jako podle zpráv druhý útok.
Druhý incident přišel po útoku Molotovovým koktejlem a hrozbách u sídla OpenAI
Nová událost přišla jen dva dny poté, co policie zadržela 20letého podezřelého, který měl podle vyšetřování hodit Molotovův koktejl na Altmanův dům a následně vyhrožovat před sídlem OpenAI. Reuters uvedl, že předchozí incident se odehrál v pátek kolem 4:12 ráno a že při něm nebyl nikdo zraněn. OpenAI tehdy uvedla, že s policií spolupracuje.
Altman na předchozí útok reagoval na svém blogu výzvou ke zmírnění rétoriky kolem umělé inteligence. Trhy i širší technologický sektor nyní budou sledovat, zda druhý incident povede k dalším bezpečnostním opatřením kolem vedení OpenAI a zda vyšetřovatelé prokážou spojitost mezi oběma případy.
