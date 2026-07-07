Samsung na vlně AI. Stačil investorům rekordní zisk?

Samsung Electronics zveřejnil předběžné odhady výsledků za druhý kvartál roku 2026, které ukazují dramatické zlepšení finanční kondice společnosti. Jihokorejský technologický gigant odhaduje, že jeho provozní zisk dosáhl přibližně 89,4 bilionu wonů, tedy téměř 58 miliard dolarů. Tržby podle rychlého odhadu společnosti měly dosáhnout přibližně 171 bilionů wonů, tedy více než dvojnásobku oproti loňskému roku.
Úplná finanční zpráva bude zveřejněna později, nicméně již předběžná data ukazují rozsah zisků Samsungu, jehož výsledky táhl především globální boom umělé inteligence. Rostoucí poptávka po datových centrech, pokročilých výpočetních čipech a pamětech využívaných v systémech AI výrazně zlepšila situaci největšího světového výrobce polovodičových pamětí.
Samsung v současnosti těží z jedné z největších změn na technologickém trhu za poslední léta. Rozvoj generativní umělé inteligence způsobil prudký nárůst poptávky po pamětech DRAM a NAND a výrobci integrovaných obvodů si znovu částečně obnovili dříve ztracenou rentabilitu. Ještě nedávno se segment pamětí potýkal s poklesem cen a přebytkem nabídky, avšak vlna investic do infrastruktury AI tento trend zcela obrátila.
Přes velmi silné odhady reagovali investoři chladně. Akcie Samsungu v Soulu klesly o více než 10 %, přičemž stáhly dolů celý jihokorejský akciový trh. Důvodem nebyl slabý výsledek, nýbrž velmi vysoká očekávání, která trh již dříve zahrnul do ocenění společnosti. Akcie Samsungu vzrostly letos o téměř 150 %, protože investoři předpokládali, že koncern bude jedním z největších příjemců boomu umělé inteligence.
Trh si stále častěji klade otázku, zda se obrovské investice do rozvoje infrastruktury AI promítnou do stejně vysokých zisků i v nadcházejících letech. Obavy se týkají mimo jiné rostoucí konkurence, rizika nadměrných výrobních kapacit a toho, zda bude možné udržet současné tempo technologických výdajů.
Samotný rozsah zlepšení výsledků nicméně zůstává působivý. Samsung, který se ještě nedávno potýkal s obtížným obdobím na trhu pamětí, se opět ocitl ve středu globálního soupeření o dodávky komponentů pro rozvoj umělé inteligence. Předběžná data za druhý kvartál ukazují, že AI se pro jihokorejského giganta stala jedním z nejdůležitějších zdrojů růstu, ačkoli investoři dnes nečekají jen rekordy, ale také potvrzení, že nynější růstová vlna bude trvat i v příštích letech.
Zdroj: xStation5
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