Shell těží z napětí na Blízkém východě ⛽ Zisk vyskočil na rekordní úrovně 📈

Společnost Shell zveřejnila velmi silné výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026. Čistý zisk meziročně vzrostl více než dvojnásobně na 9,84 miliardy USD, čímž výrazně překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem kolem 8,92 miliardy USD. Jde zároveň o druhý nejvyšší čtvrtletní zisk v historii společnosti, hned po rekordním období z roku 2022, kdy energetické trhy zasáhla invaze Ruska na Ukrajinu.
Výsledky podpořily především vyšší ceny ropy a zemního plynu, zvýšená volatilita na energetických trzích během konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem a silné výsledky obchodování s ropou i zkapalněným zemním plynem (LNG). Vyšší marže zaznamenala také chemická divize společnosti.
Významnou roli sehrála obchodní divize Shellu, která dokázala využít prudkých cenových pohybů na energetických trzích. Podobně jako další energetické společnosti, například BP nebo TotalEnergies, těžil Shell z vyšší volatility, která obchodníkům přináší více příležitostí.
Společnost zároveň maximálně využila vysoké ceny pohonných hmot. Její rafinerie pracovaly během čtvrtletí na 102 % nominální kapacity, což umožnilo meziročně zvýšit výrobu leteckého paliva přibližně o 20 %.
Silné výsledky zaznamenala také divize Integrated Gas, která zahrnuje největší světový obchod s LNG. Její zisk vzrostl meziročně o 55 % na 2,7 miliardy USD, přestože samotná těžba plynu byla nižší kvůli odstávce části zařízení v Kataru.
Výrazné zlepšení vykázala rovněž chemická a produktová divize. Její zisk vzrostl z pouhých 118 milionů USD před rokem na 2,3 miliardy USD, což představuje nejlepší výsledek od roku 2021.
Určitou komplikací zůstává provoz v Kataru. Produkce v závodě Pearl GTL byla po březnovém útoku částečně přerušena a opravy mohou trvat přibližně jeden rok. Shell však výpadek částečně nahrazuje vyšší produkcí v Kanadě, Nigérii a Austrálii.
Pozitivně se vyvíjí také finanční situace společnosti. Čistý dluh klesl během čtvrtletí z 52,6 miliardy USD na 41,8 miliardy USD, zatímco ukazatel zadlužení se snížil z 23,2 % na 18,7 %. Přesto firma ponechala program zpětného odkupu akcií beze změny na úrovni 3 miliard USD během následujících tří měsíců.
Co výsledky znamenají pro investory
Výsledky potvrzují, že velké integrované energetické společnosti nadále profitují z geopolitické nejistoty a vyšší volatility na komoditních trzích. Pokud ceny ropy a zemního plynu zůstanou zvýšené i v dalších měsících, může Shell pokračovat v silné tvorbě hotovosti a udržet atraktivní dividendovou politiku i program zpětných odkupů akcií.
Na druhou stranu zůstává významným rizikem případné uklidnění situace na Blízkém východě nebo pokles cen energií, které by obchodní marže i zisky energetických firem mohly opět snížit.
Graf Shell (SHELL.NL, D1)
Zdroj: xStation5
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