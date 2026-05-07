Shell těží z válečného chaosu 💰Výhled produkce ale slábne ⚠️

- Shell zvýšil upravený čistý zisk na 6,92 miliardy USD, čímž překonal očekávání trhu.
- Válka v Íránu podpořila ceny ropy, volatilitu a ziskovost obchodní divize.
- Produkce ropy a plynu klesla o 4 % a ve druhém čtvrtletí může dále slábnout.
- Společnost snížila zpětný odkup akcií na 3 miliardy USD, ale zvýšila plánované investice na 24 až 26 miliard USD.
Společnost Shell Plc oznámila výrazný růst zisku za první čtvrtletí, když těžila z prudkého zvýšení cen ropy a zemního plynu v důsledku války v Íránu. Konflikt na Blízkém východě způsobil silnou volatilitu na energetických trzích, což významně podpořilo rozsáhlou obchodní divizi společnosti. Upravený čistý zisk Shellu dosáhl 6,92 miliardy USD, čímž překonal analytický odhad Bloomberg ve výši 6,1 miliardy USD. Pozitivní dopad měly také vyšší rafinační marže, které vzrostly díky zdražení paliv.
Silné výsledky však doprovázelo i opatrnější rozhodnutí v oblasti kapitálových návratů akcionářům. Shell snížil kvartální program zpětného odkupu akcií z 3,5 miliardy USD na 3 miliardy USD. Tento krok může naznačovat, že vedení společnosti chce v nejistém geopolitickém prostředí zachovat větší finanční flexibilitu, přestože aktuální ziskovost zůstává velmi silná.
Celková produkce ropy a plynu Shellu klesla oproti čtvrtému čtvrtletí o 4 %, především kvůli dopadům konfliktu na objemy z Kataru. Společnost zároveň očekává další pokles produkce ve druhém čtvrtletí, a to kvůli faktickému uzavření Hormuzského průlivu a vyšším plánovaným odstávkám napříč portfoliem. Právě Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším trasám světového energetického obchodu, a jeho omezení tak zvyšuje tlak na globální dodávky ropy a plynu.
Válka poškodila energetickou infrastrukturu v regionu a téměř zastavila část přepravy z Blízkého východu. To vedlo k prudkému růstu cen energií a k výrazným cenovým výkyvům, které nahrávají velkým energetickým firmám s rozsáhlými obchodními týmy. Cena ropy Brent od začátku konfliktu na konci února vzrostla o více než 50 %, přestože později ustoupila z válečných maxim a ve čtvrtek se pohybovala kolem 101 USD za barel po zprávách o možném přiblížení dohody mezi USA a Íránem.
Shell samostatně nezveřejňuje výsledky své obchodní divize, avšak její přínos byl podle čísel velmi výrazný. Segment Chemicals and Products, do kterého obchodní aktivity spadají, vykázal upravený zisk 1,93 miliardy USD, zatímco o rok dříve dosáhl pouze 449 milionů USD. Tento nárůst je obzvlášť důležitý, protože chemický byznys se v posledních letech potýkal se slabými maržemi a byl jednou z brzd celkové ziskovosti během působení generálního ředitele Waela Sawana.
Rafinační prostředí se pro Shell zlepšilo díky silné poptávce po palivech a narušeným dodávkám. Indikativní rafinační marže společnosti vzrostla na 17 USD za barel z předchozích 14 USD. Vyšší marže znamenají, že Shell dokázal z každého zpracovaného barelu vytěžit větší zisk, což dále podpořilo celkové výsledky skupiny.
Podobný vývoj zaznamenali i další evropští konkurenti. BP a TotalEnergies rovněž těžily ze silného obchodování v době zvýšené volatility. Naopak američtí konkurenti Exxon Mobil a Chevron sice profitovali z vyšších cen ropy a plynu, ale jejich výsledky částečně zatížily výpadky produkce a negativní dopady derivátových pozic. To ukazuje, že současná krize nepřináší všem producentům stejné výhody a že klíčovou roli hraje schopnost rychle obchodně reagovat na tržní výkyvy.
Shell zároveň zvýšil plánované kapitálové výdaje na letošní rok na 24 až 26 miliard USD, zatímco dříve očekával rozmezí 20 až 22 miliard USD. Přibližně 4 miliardy USD z tohoto navýšení souvisí s nedávno oznámenou akvizicí společnosti ARC Resources. Vyšší investice mohou krátkodobě snížit prostor pro další návraty kapitálu akcionářům, ale zároveň ukazují, že Shell se snaží posílit svou produkční základnu a připravit se na další období zvýšené poptávky po energetických komoditách.
Z pohledu investorů jsou výsledky Shellu pozitivní, protože ukazují schopnost firmy využít napjaté situace na trzích ve svůj prospěch. Silné obchodování, vyšší rafinační marže a růst cen ropy významně podpořily ziskovost. Na druhou stranu je potřeba sledovat pokles produkce, geopolitická rizika a snížení zpětného odkupu akcií, což může část trhu vnímat opatrněji. Celkově však Shell vstupuje do dalšího kvartálu jako jeden z hlavních vítězů současné energetické volatility.
Graf SHELL.NL (D1)
Akcie společnosti Shell se po silném růstu z přelomu února a března dostaly do korekční fáze a aktuálně se obchodují kolem úrovně 36,53 EUR. Cena se nachází pod krátkodobým klouzavým průměrem EMA 50, který leží na hodnotě 37,50 EUR, což ukazuje na oslabení růstového momenta a zvýšený tlak prodejců. Zároveň se však akcie stále drží nad SMA 100 na úrovni 34,97 EUR, což znamená, že střednědobý trend zatím zůstává spíše stabilní a nebyl jednoznačně zlomen.
Z technického pohledu je důležité, že cena po předchozím prudkém růstu nedokázala udržet oblast kolem 38-40 EUR a následně se vrátila zpět pod EMA 50. Tento pohyb může naznačovat, že investoři začínají vybírat zisky po předchozím růstu, případně reagují opatrněji na nejistotu kolem budoucí produkce a geopolitického vývoje. Nejbližší důležitou rezistencí je nyní pásmo kolem 37,50 až 38,00 EUR, jehož překonání by mohlo obnovit pozitivnější technický výhled.
Klíčovou podporou zůstává oblast kolem 35,00 EUR, kde se nachází SMA 100. Pokud by cena tuto úroveň prorazila směrem dolů, mohlo by dojít k prohloubení korekce směrem k nižším cenovým hladinám. Naopak návrat nad EMA 50 a stabilizace nad úrovní 38 EUR by mohly být prvním signálem, že korekce ztrácí sílu a akcie se pokouší o návrat k růstovému trendu.
Zdroj: xStation5
