Silný výprodej kávy a kakaa ☕

Po třech dnech solidních růstů na trhu kávy přišlo prudké otočení a pokles cen. Výprodej zasáhl jak arabiku, tak robustu a doprovázel ho i propad na trhu kakaa.
Z pohledu 12 měsíců zůstává cena kakaa výrazně níže, robusta klesla pod úrovně z července loňského roku a arabika se drží mírně výše. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Arabika: Realizace zisků a slabší real
Arabika dnes zaznamenala hluboký propad – během newyorské seance ztratila až 4,2 %. Sešlo se na to hned několik faktorů.
- Realizace zisků a kurz měny: Výprodej je z velké části důsledkem realizace zisků po úterním vzestupu na dvoutýdenní maxima. Záminkou se stal pokles kurzu brazilského realu (USD/BRL na 2,5týdenním vrcholu), který tamní producenty povzbuzuje k rychlejšímu vývoznímu prodeji.
- Urychlení sklizně: Ačkoli dosavadní silné deště ve státě Minas Gerais výrazně zpomalily tempo prací (sklizeň v Brazílii se odhaduje na 64 % oproti 77 % loni), předpovědi na nejbližší týdny počítají s návratem suchého a teplého počasí. To by mělo sklizeň plodů plynule urychlit a utlumit obavy z nabídky.
- Nízké zásoby jako polštář: Faktorem, který arabiku v delším horizontu podporuje, zůstávají její zásoby na burze ICE, jež klesly na 2,5letové minimum (289 759 pytlů).
Arabika po včerejších silných růstech klesá na retracementovou úroveň 50,0 posledního sestupného pohybu. Zdroj: xStation5
Robusta: Příznivé počasí ve Vietnamu tlačí ceny dolů
Co se samotných fundamentů týče, robusta v poslední době dostala nejvíce negativních zpráv, avšak poklesy jsou o něco menší než u arabiky.
- Oslabení obav z El Niño: Příznivé monzunové srážky ve Vietnamu (největším světovém producentu robusty) výrazně zmírnily obavy z poklesu výnosů způsobeného suchem.
- Růst zásob: Na rozdíl od arabiky se zásoby robusty sledované burzou ICE odrazily od nedávných minim a pohybují se v blízkosti 4měsíčních maxim. V důsledku toho londýnská burza ceny robusty srazila dolů.
Cena robusty se rovněž nachází pod výrazným prodejním tlakem. Zdroj: xStation5
Kakao pod tlakem
Slabší nálada na trhu zemědělských komodit se přenesla také na kakao. Futures na tuto surovinu v New Yorku dnes oslabily o 1 %, čímž se připojily k celkovému korekčnímu pohybu na trhu měkkých komodit.
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