SK Hynix míří na Wall Street a chce získat 29 miliard dolarů na AI boom 🚀

Společnost SK Hynix plánuje získat až 29,4 miliardy USD prostřednictvím významného amerického listingu. Jihokorejský výrobce paměťových čipů tak reaguje na mimořádně silnou poptávku po čipech pro umělou inteligenci, zejména po pamětech HBM, které jsou klíčové pro výstavbu datových center a trénování pokročilých AI modelů.
Podle regulatorního oznámení by firma chtěla získat 45,45 bilionu wonů a obchodování má začít 10. července. Pokud by se transakce uskutečnila v plánovaném rozsahu, mohla by patřit mezi největší akciové emise v historii. Pro SK Hynix by americký listing zároveň znamenal přístup k širší základně globálních investorů, podobně jako tomu bylo u TSMC, jehož americké ADR se stalo velmi oblíbeným nástrojem pro investory sázející na růst AI infrastruktury.
SK Hynix patří mezi nejdůležitější hráče v oblasti high-bandwidth memory, tedy pamětí s vysokou propustností. Tyto čipy představují jedno z hlavních úzkých míst celé AI dodavatelské sítě. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 měla společnost podle uvedených dat kontrolovat 57 % globálního trhu HBM podle tržeb. Spolu se Samsungem a Micronem tak stojí v centru jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů polovodičového trhu.
Získané prostředky chce společnost použít na rozšíření výrobní kapacity a nákup zařízení pro EUV litografii, která je nezbytná pro výrobu pokročilých čipů. To je důležité zejména proto, že poptávka po AI pamětech výrazně převyšuje nabídku a podle některých analytiků mohou nedostatky v segmentu HBM přetrvávat ještě několik let.
Akcie SK Hynix v Soulu letos prudce posílily a vzrostly přibližně o 300 %. Tržní hodnota firmy tak překročila hranici 1 bilionu USD. Přesto se společnost stále obchoduje s výraznou valuační slevou vůči některým globálním konkurentům, zejména vůči Micronu nebo TSMC. Americký listing by proto mohl pomoci tuto slevu částečně snížit a zvýšit likviditu akcií mezi zahraničními investory.
Valuační sleva SK Hynix a Samsungu vůči polovodičovým konkurentům
Zdroj: Bloomberg
SK Hynix i Samsung Electronics se dlouhodobě obchodují za výrazně nižší P/E násobky než TSMC, Micron nebo širší Philadelphia Semiconductor Index. Zatímco TSMC se pohybuje poblíž úrovně kolem 20násobku zisků a polovodičový index se blíží až k oblasti 30násobku, SK Hynix zůstává pouze v nižších jednotkách. Samsung se pohybuje mírně výše, ale stále výrazně pod hlavními globálními srovnatelnými firmami. Tento rozdíl naznačuje, že trh sice oceňuje silnou pozici korejských výrobců v HBM, ale zároveň jim zatím nepřiznává stejnou valuační prémii jako americkým nebo tchajwanským lídrům polovodičového sektoru. Právě americký listing by mohl být jedním z kroků, jak tuto valuační mezeru postupně zmenšit.
Investoři však zároveň sledují, zda extrémně silná růstová fáze polovodičů může pokračovat. Objevují se obavy, že část pozitivních očekávání už je v cenách započítána, a trh proto může být citlivý na zprávy o zpomalení investic nebo rozšiřování kapacity. Přesto je samotný plán listingu pro SK Hynix spíše pozitivním signálem, protože firmě může zajistit kapitál na další investice a posílit její postavení v globálním AI dodavatelském řetězci.
Z pohledu investorů jde o významnou událost nejen pro SK Hynix, ale pro celý polovodičový sektor. Pokud bude poptávka po AI čipech pokračovat, mohou z toho těžit výrobci pamětí, dodavatelé výrobního vybavení i firmy navázané na datacentrovou infrastrukturu. Rizikem zůstává vysoké ocenění části sektoru, cykličnost paměťového trhu a možnost, že trh začne po prudkém růstu vybírat zisky.
Graf SK Hynix (HY9H.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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