SK Hynix vstupuje na americkou burzu 📈

Jihokorejský výrobce paměťových čipů SK Hynix zahájil formální proces uvedení svých akcií na americký trh prostřednictvím ADR. Společnost plánuje prodat depozitní certifikáty reprezentující přibližně 17,79 milionu běžných akcií. Podle páteční závěrečné ceny v Soulu by hodnota nabídky mohla dosáhnout zhruba 28 miliard USD.
Tento krok přichází v době mimořádně silného zájmu investorů o celý polovodičový sektor, zejména o firmy napojené na umělou inteligenci. Akcie SK Hynixu obchodované v Soulu letos vzrostly přibližně o 260 %, což firmě umožňuje využít velmi příznivé tržní nálady. Americké uvedení na burzu tak může společnosti otevřít přístup k hlubšímu kapitálovému trhu a rozšířit základnu investorů.
Hlavním motorem zájmu jsou HBM paměti, tedy vysokopropustné paměťové čipy používané v systémech pro AI výpočty. SK Hynix se v tomto segmentu dostal do velmi silné pozice a stal se klíčovým dodavatelem pro infrastrukturu spojenou s umělou inteligencí. Právě vysoká poptávka po AI čipech, datových centrech a výpočetní kapacitě výrazně zvyšuje význam paměťových technologií.
Firma navíc těží z toho, že v oblasti HBM reagovala rychleji než její dlouholetý rival Samsung Electronics. Díky tomu se stala důležitým partnerem pro výrobce AI akcelerátorů a podle uvedených dat ovládala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 přibližně 57 % globálního trhu HBM podle tržeb. To je pro investory důležitý signál, protože ukazuje nejen vysokou poptávku, ale i schopnost firmy obsadit technologicky atraktivní část trhu.
Výsledky společnosti tento trend potvrzují. Provozní zisk SK Hynixu za první čtvrtletí dosáhl rekordních 37,61 bilionu wonů, zatímco analytici očekávali v průměru 35,7 bilionu wonů. Tržby se téměř ztrojnásobily na 52,58 bilionu wonů. Tak silná čísla ukazují, že boom kolem AI se neprojevuje pouze v očekáváních investorů, ale také v reálných hospodářských výsledcích.
Paměťové čipy byly v minulosti vnímány jako výrazně cyklický byznys. Poptávka se tradičně odvíjela hlavně od prodejů počítačů, chytrých telefonů a spotřební elektroniky. Současná vlna investic do umělé inteligence však tento pohled mění. Investoři začínají věřit, že poptávka po výkonných pamětech může být dlouhodobější, protože AI modely a datová centra potřebují stále větší objem rychlé paměti.
Nedostatek paměťových čipů už dopadá i na velké technologické firmy. Některé společnosti podle uvedených informací zvyšují ceny vybraných produktů, aby vyrovnaly rostoucí náklady na paměti. Zdražování konzolí, počítačů nebo tabletů ukazuje, že tlak v dodavatelském řetězci se začíná přelévat i do koncových cen pro spotřebitele.
Americká kotace může být pro SK Hynix strategicky důležitá i z hlediska ocenění. Pokud budou ADR obchodované na Nasdaq Global Select Market pod symbolem SKHY, firma může získat lepší přístup k americkým institucionálním investorům. To by mohlo zvýšit likviditu akcií a potenciálně pomoci snížit rozdíl v ocenění vůči globálním polovodičovým konkurentům.
Zároveň ale nejde o bezrizikový příběh. Akcie už mají za sebou extrémní růst a očekávání trhu jsou velmi vysoká. Pokud by se růst poptávky po HBM zpomalil, případně by konkurence v čele se Samsungem začala rychleji dohánět technologický náskok, mohlo by dojít k výraznější korekci. Rizikem je také velikost samotné nabídky, protože trh bude muset vstřebat nový objem akcií v hodnotě kolem 28 miliard USD.
Z pohledu investorů tak SK Hynix představuje silný příběh spojený s AI infrastrukturou, paměťovými čipy a rekordní poptávkou po HBM. Současně je ale potřeba počítat s tím, že velká část pozitivního scénáře už může být v ceně akcií započítána. Americké uvedení na burzu proto bude důležitým testem, zda investoři i po prudkém růstu stále věří v pokračování polovodičového boomu.
Graf SK Hynix (HY9H.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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