Skandál kolem AI čipů srazil Super Micro. Akcie odepisují desítky procent 📉

Akcie Super Micro se propadly o 27 % kvůli obvinění tří osob napojených na firmu.
Americké úřady tvrdí, že do Číny byla propašována AI technologie za nejméně 2,5 miliardy dolarů.
Samotná firma není v žalobě uvedena, ale podnikla interní kroky vůči zapojeným osobám.
Kauza zvyšuje reputační i regulatorní riziko pro celý příběh kolem Super Micro.
Akcie společnosti Super Micro před začátkem obchodování prudce oslabily o 27 % poté, co američtí prokurátoři obvinili tři osoby napojené na firmu, včetně spoluzakladatele Yih-Shyana Liawa, z pomoci při nelegálním vývozu americké AI technologie do Číny. Pokud by se tento pokles udržel i během hlavní seance, z tržní hodnoty firmy by zmizelo téměř 5 miliard dolarů.
Ministerstvo spravedlnosti sice samotnou společnost Super Micro v žalobě přímo nejmenovalo, firma ale potvrdila, že s vyšetřovateli spolupracovala. Zároveň uvedla, že dotčené zaměstnance poslala na dovolenou a ukončila spolupráci s externím kontraktorem zapojeným do případu.
Podle obvinění měla skupina využívat schéma, kdy se servery vyrobené v USA nejprve posílaly přes Tchaj-wan do dalších zemí jihovýchodní Asie. Odtud pak měly být přebalovány do neoznačených krabic a dále přepravovány do Číny. Americké úřady tvrdí, že tímto způsobem byla do Číny propašována AI technologie v hodnotě nejméně 2,5 miliardy dolarů, přičemž jen mezi dubnem a polovinou května 2025 měly být odeslány produkty za více než 500 milionů dolarů.
Případ je citlivý i proto, že Super Micro patří mezi významné výrobce serverů pro umělou inteligenci a využívá mimo jiné čipy od Nvidie. Spojené státy přitom zavedly exportní omezení už v roce 2022, aby zabránily využívání pokročilých čipů čínskou armádou a zpomalily rozvoj čínských AI kapacit. Sama firma už dříve připustila, že se restrikce týkají některých jejích produktů, včetně systémů s čipy Nvidia A100 a H100.
Pro Super Micro jde o další negativní zásah v době, kdy už firma čelila tlaku na marže kvůli nákladné výrobě AI serverů a dřívějším pochybnostem, které vyvolala obvinění od dnes již neaktivní společnosti Hindenburg Research. Akcie tak přicházejí o část důvěry investorů i po období, kdy tržní hodnota firmy díky boomu kolem AI vystoupala až na 67 miliard dolarů.
Celá kauza tak zvyšuje reputační i regulatorní riziko kolem společnosti, přestože sama firma zatím není mezi obviněnými. Pro investory bude nyní klíčové sledovat, zda případ zůstane omezen jen na jednotlivce, nebo zda přinese širší dopady i na samotné podnikání firmy.
