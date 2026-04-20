Skončí Německo automobilovým skanzenem?🚗

- Německo přesouvá část svého automobilového průmyslu k obraně
- Z německého průmyslu mizí každý měsíc 15 tisíc pracovních míst
- Mercedes-Benz, Volkswagen i Porsche hlásí výrazný pokles ziskovosti
Německo se snaží zásadně proměnit svůj průmyslový model. Země, která byla po desetiletí symbolem evropské výroby a automobilového průmyslu, dnes stále více přesouvá svou pozornost od aut k obrannému průmyslu. V době, kdy slábne poptávka, roste tlak čínské konkurence a tradiční automobilový sektor ztrácí, se Německo snaží využít průmyslový úpadek jako příležitost pro růst zbrojní výroby.
Po desetiletí plnilo Německo roli výrobního motoru Evropy, nyní se však nachází v nejdelším období stagnace od druhé světové války. Podle vládních dat mizí z německého průmyslu každý měsíc přibližně 15 tisíc pracovních míst, včetně dříve dominantního automobilového sektoru. Mercedes-Benz oznámil za rok 2025 pokles zisku o 49 %, Volkswagen propad o 44 % a zároveň plánuje do roku 2030 zrušit v Německu 50 tisíc pracovních míst. Tvrdý zásah hlásí i Porsche, jehož zisk za rok 2025 meziročně klesl o 30 %.
Přestože služby dnes tvoří zhruba 70 % výkonu německé ekonomiky, výroba stále představuje asi 20 % a je na ni navázaná i významná část služeb. Právě proto má oslabování průmyslu tak silný dopad na celou ekonomiku. V situaci, kdy Evropa zrychleně přezbrojuje a americké bezpečnostní garance už nepůsobí tak jistě jako dříve, se Německo snaží stát páteří evropského obranného průmyslu.
Podle šéfa společnosti Schaeffler prochází automobilový průmysl krizí kvůli globálnímu zpomalení, geopolitickým rizikům a rostoucí konkurenci z Číny. Schaeffler, který patří mezi největší světové dodavatele pro automotive, dnes vedle tradičních komponentů vyrábí také motory pro drony, palubní systémy pro obrněná vozidla a komponenty pro vojenské letectví. Cílem je, aby až 10 % obratu společnosti pocházelo z obranné divize, kterou firma založila loni.
Německu v tomto obratu nahrává i změna regulace. Nová pravidla v Německu a Evropské unii zlepšila obranným firmám přístup na kapitálové trhy, zatímco velké státní zakázky a veřejné financování odblokovaly téměř jeden bilion eur pro obranné výdaje. Tento posun je poháněn obavami z ruské expanze a rostoucím geopolitickým napětím. Průmyslové podniky, které dříve žily z civilní výroby, tak začínají stále častěji přesměrovávat výrobu na obranné zakázky. Výrobní linky, které ještě nedávno pomáhaly německému exportnímu zázraku, se nyní přepojují na stroje evropského přezbrojení.
Problémy německého automobilového průmyslu podtrhuje i vývoj akcií Volkswagenu. Za posledních pět let akcie VW ztratily přibližně 60 % a aktuálně se obchodují kolem 90 EUR.
Graf VOW3.DE (D1)
Zdroj: xStation05
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
US OPEN: Návrat geopolitických obav dopadá na trhy 💥
Nový hráč v ekosystému Googlu? Marvell spustil tržní reakci
Největší americká zdravotní pojišťovna stále v problémech 🚨
Další propady na CSG, akcie jsou 40 % od maxim 🔫
