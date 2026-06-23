SoFi představuje AI nástroj pro tvorbu obchodních strategií 🤖

Společnost SoFi Technologies představila nový investiční nástroj založený na umělé inteligenci, který má drobným investorům pomoci vytvářet vlastní obchodní strategie. Produkt s názvem Composer by SoFi umožňuje uživatelům popsat investiční myšlenku běžnou větou, následně ji historicky otestovat a případně ji automaticky uvést do praxe.
Princip je jednoduchý. Investor může například zadat, že očekává lepší výkon technologických akcií v růstovém trhu, ale zároveň chce v období poklesu přesouvat část portfolia do dluhopisových fondů. Composer tuto představu převede do konkrétní strategie, umožní zpětné testování a poté ji může automaticky obchodovat podle nastavených pravidel.
SoFi tímto krokem reaguje na rostoucí zájem retailových investorů o nástroje využívající umělou inteligenci. Podobným směrem se vydávají i další fintechové a brokerské platformy, včetně Robinhoodu, Public Holdings nebo Interactive Brokers. Právě AI se tak stále více stává součástí investičních aplikací, které se snaží běžným uživatelům nabídnout pokročilejší funkce bez nutnosti hlubších technických znalostí.
Podle CEO SoFi Anthonyho Nota nebude umělá inteligence samostatně rozhodovat o penězích klientů. Nástroj má automaticky provádět pouze strategie, které si investor sám vybere a schválí. Obchody mohou být prováděny až na denní bázi a po dobu, kterou si uživatel nastaví. To může zvýšit pohodlí investorů, ale zároveň to klade větší důraz na správné pochopení rizik dané strategie.
Composer již fungoval jako samostatná platforma předtím, než jej SoFi letos koupila. Služba vyžaduje minimální zůstatek 50 USD a uživatelům umožňuje vybírat z tisíců strategií vytvořených ostatními investory. To může být atraktivní zejména pro ty, kteří si nejsou jistí, zda bude trh v příštím období více přát růstovým akciím, defenzivním aktivům nebo kombinaci více přístupů.
Cena automatizované obchodní funkce se zatím měnit nemá. SoFi ponechává předplatné na úrovni 40 USD měsíčně nebo 384 USD ročně. Stávající uživatelé Composeru mohou platformu dál využívat a členové SoFi se mohou k nástroji nově připojit.
Novinka přichází v době, kdy brokerská část SoFi výrazně roste. V prvním čtvrtletí se příjmy z brokerských poplatků více než zdvojnásobily na 15 milionů USD, zatímco upravené čisté výnosy vzrostly o 41 % téměř na 1,1 miliardy USD. AI nástroj tak může firmě pomoci dále posílit vztah s investory a rozšířit nabídku služeb mimo tradiční bankovní a úvěrové produkty.
Z pohledu investorů jde o další signál, že finanční technologie se rychle posouvají směrem k automatizaci a personalizovanému investování. Pro SoFi může Composer představovat zajímavý zdroj pravidelných příjmů z předplatného, ale úspěch bude záviset na tom, zda uživatelé budou nástroji důvěřovat a zda strategie dokážou obstát i v proměnlivých tržních podmínkách.
Graf SoFi Technologies (SOFI.US, D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
EU se chystá přitvrdit ve vyšetřování Mety 🚨
Ranní shrnutí – Deeskalace v Hormuzském průlivu, pokles SpaceX táhne dolů Big Tech (23. 06. 2026)
Akcie SpaceX pod tlakem kvůli dluhu
Microsoft a Chevron uzavřely 20letou dohodu o dodávkách energie ⚡
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.