SoFi vrací úder ⚖️

SoFi odmítla obvinění od Muddy Waters jako zavádějící.
Shortseller tvrdí, že firma může mít skrytý dluh ve výši 312 milionů USD.
Akcie společnosti po zveřejnění reportu klesly až o 6,5 %.
SoFi zvažuje právní postup proti autorovi zprávy.
Americká fintech společnost SoFi Technologies se ostře ohradila proti zprávě shortsellera Muddy Waters Research a naznačila, že zvažuje i právní kroky. Firma uvedla, že report považuje za fakticky nepřesný a zavádějící.
Muddy Waters v úterý oznámila krátkou pozici na akciích SoFi a zároveň uvedla, že společnost může mít nejméně 312 milionů USD nezaznamenaného dluhu. Podle shortsellera by to mohlo naznačovat i další možné nesrovnalosti ve finančních výkazech.
Trh na zprávu reagoval rychle. Akcie SoFi během obchodování oslabily až o 6,5 % na 16,48 USD. Společnost ale následně zdůraznila, že má nadále silnou důvěru v integritu svého finančního reportingu a tvrdí, že zveřejněná analýza měla investory zmást.
Muddy Waters se k možným právním krokům ze strany SoFi podle dostupných informací zatím nevyjádřila. Celá situace tak zvyšuje napětí kolem akcií firmy, které mohou v nejbližších dnech zůstat pod zvýšeným tlakem.
Graf SOFI.US (D1)
Akcie SoFi se obchodují kolem 17,38 USD a technický obrázek zůstává negativní. Cena se drží výrazně pod EMA 50 na úrovni 21,09 USD i pod SMA 100 kolem 24,96 USD, což potvrzuje pokračující medvědí trend. V posledních týdnech je navíc patrná série nižších maxim i nižších minim, takže prodejci mají situaci stále pod kontrolou. RSI se pohybuje poblíž hodnoty 33, tedy těsně nad pásmem přeprodanosti. To ukazuje na přetrvávající prodejní tlak, ale zároveň i možnost krátkodobého technického odrazu, pokud by se sentiment alespoň částečně stabilizoval. Z technického pohledu je nyní důležité sledovat support v oblasti 17 USD až 16,2 USD. Jeho prolomení by mohlo otevřít prostor k dalšímu poklesu. Naopak první výraznější rezistence leží kolem 19,2 USD, výše pak na 21,1 USD, kde se nachází EMA 50. Dokud se akcie nevrátí nad tyto úrovně, celkové nastavení zůstává spíše negativní.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
