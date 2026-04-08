SpaceX míří na burzu: Musk chystá IPO, které může přepsat historii 🚀

- SpaceX může při IPO mířit na valuaci až 2 biliony USD.
- Růst ocenění táhne nejen Starlink, ale hlavně sázka na AI příběh.
- Propojení SpaceX s xAI zatím působí spíš jako vize než jasně podložený byznys plán.
- Musk bude soupeřit o pozornost investorů i s firmami jako OpenAI a Anthropic.
- SpaceX může při IPO mířit na valuaci až 2 biliony USD.
- Růst ocenění táhne nejen Starlink, ale hlavně sázka na AI příběh.
- Propojení SpaceX s xAI zatím působí spíš jako vize než jasně podložený byznys plán.
- Musk bude soupeřit o pozornost investorů i s firmami jako OpenAI a Anthropic.
Elon Musk se podle všeho chystá na jeden z největších tahů své kariéry. Připravované IPO společnosti SpaceX by mohlo firmu ohodnotit až na 2 biliony dolarů, což by z ní udělalo jednoho z největších burzovních nováčků historie. Ještě před devíti měsíci přitom investoři oceňovali SpaceX zhruba na 400 miliard dolarů, takže současné ambice působí mimořádně odvážně.
Za rychlým růstem valuace ale nestojí jen samotný kosmický byznys. SpaceX sice dál těží z úspěchu služby Starlink a její tržby se podle odhadů blíží 20 miliardám dolarů, firma však stále čelí stejným otázkám jako loni. Raketa Starship se dosud nedostala na nízkou oběžnou dráhu a Starlink zatím zůstává relativně malým internetovým hráčem s asi 10 miliony uživatelů. To je stále výrazně méně, než kolik by firma potřebovala k obhájení bilionového ocenění.
Klíčovou roli v novém příběhu má hrát umělá inteligence. Musk se snaží propojit SpaceX se svou AI společností xAI a investory přesvědčit, že raketová firma už není jen o letech do vesmíru, ale také o datových centrech a budoucí AI infrastruktuře. Právě tato sázka pomohla podle dostupných informací posunout valuaci nejprve na 800 miliard dolarů a později až na 1,25 bilionu dolarů. Problém je, že konkrétní synergie mezi SpaceX a xAI zůstávají zatím velmi nejasné.
Musk tak opět prodává především vizi budoucnosti, nikoli jen současná čísla. To mu v minulosti často fungovalo, jenže tentokrát vstupuje do mnohem tvrdšího prostředí. Na veřejné trhy se totiž chystají i firmy jako OpenAI nebo Anthropic, které mají v oblasti AI mnohem silnější byznys a výrazně vyšší příjmy. Zatímco xAI podle dostupných údajů vygenerovala za čtvrtletí kolem 100 milionů dolarů, OpenAI mluvila o příjmech kolem 2 miliard dolarů měsíčně.
Pro investory tak bude zásadní otázkou, zda SpaceX skutečně představuje unikátní růstový příběh, nebo zda jde hlavně o další Muskův pokus využít současnou AI euforii. Pokud IPO skutečně proběhne už letos v létě, půjde bezesporu o jednu z nejsledovanějších emisí posledních let.
