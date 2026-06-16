SpaceX přebírá AI startup Cursor za 60 miliard USD 🤖

SpaceX formálně odsouhlasila převzetí AI startupu Cursor v transakci, která firmu oceňuje na 60 miliard USD. Investoři Cursoru mají podle firemního dokumentu získat právo na akcie SpaceX na základě této valuace. Uzavření transakce se očekává ve 3. čtvrtletí 2026.
Dohoda je důležitou součástí snahy Elona Muska posílit pozici v oblasti nástrojů pro programování s využitím umělé inteligence. Cursor se zaměřuje na software, který pomáhá vývojářům efektivněji psát, upravovat a ladit kód. Právě tento segment se stal jednou z nejrychleji rostoucích oblastí AI trhu, protože firmy i jednotliví programátoři stále více využívají nástroje založené na jednoduchých textových pokynech.
Pro SpaceX může akvizice znamenat výrazné posílení vlastních AI schopností. Musk v minulosti naznačoval, že jeho AI projekty zaostávají za konkurencí právě v oblasti kódovacích nástrojů. Převzetí Cursoru tak může pomoci zrychlit vývoj softwaru, automatizovat část práce vývojářů a zvýšit konkurenceschopnost vůči firmám jako OpenAI nebo Anthropic.
Transakce přichází krátce po mimořádně sledovaném vstupu SpaceX na burzu. Akcie společnosti během prvních dvou obchodních dnů na Nasdaqu vzrostly o 43 % a trh očekával další růst i v následující seanci. Silná poptávka po akciích ukazuje, že investoři vnímají SpaceX nejen jako vesmírnou a satelitní společnost, ale stále více také jako technologickou platformu s přesahem do AI.
Euforie se přelila i na kryptotrhy, kde se obchodují perpetual futures kontrakty navázané na SpaceX. Krátkodobý short squeeze zde podle dostupných údajů poslal implikovanou valuaci firmy až k úrovni 3 bilionů USD. Tento pohyb byl ale velmi volatilní a ceny kontraktů se následně začaly vracet blíže k předburzovní ceně akcií kolem 212 USD.
Za prudkým pohybem stály hlavně nucené likvidace krátkých pozic. Během 24 hodin bylo zlikvidováno více než 50 milionů USD medvědích sázek a objem obchodů s těmito kontrakty napříč platformami dosáhl téměř 5 miliard USD. To ukazuje, jak silná spekulativní poptávka se kolem akcií SpaceX vytvořila i mimo tradiční burzovní hodiny.
Z investičního pohledu je situace dvojsečná. Na jedné straně SpaceX posiluje svůj růstový příběh přes AI, software a vysokou poptávku po akciích. Na druhé straně extrémní pohyby na derivátových trzích ukazují na zvýšené riziko přehřátí. Pokud se valuace začne vzdalovat fundamentům, mohou být akcie náchylné k prudkým korekcím.
Dohoda s Cursorem však strategicky dává smysl. AI nástroje pro programování se stávají klíčovou součástí produktivity technologických firem. Pokud SpaceX dokáže Cursor efektivně integrovat, může získat výhodu nejen ve vývoji vlastního softwaru, ale také v širším souboji o dominanci v umělé inteligenci.
Graf SpaceX (SPCX.US, M1)
Zdroj: xStation5
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