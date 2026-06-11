SpaceX zaplavily objednávky za 70 miliard dolarů. Drobní investoři bojují o omezený počet akcií 🚀

Očekávaný vstup SpaceX na burzu vyvolává mimořádný zájem investorů. Podle lidí obeznámených se situací přilákala primární nabídka akcií objednávky od retailových investorů za více než 70 miliard dolarů. To ukazuje, že zájem drobných investorů je extrémně silný ještě před samotným začátkem obchodování.
Retailoví investoři by měli získat nejméně 20 % dostupných akcií. Pokud by velikost IPO skutečně dosáhla 75 miliard dolarů, značná část poptávky drobných investorů by podle výpočtů zůstala neuspokojena. Právě to může po zahájení obchodování vytvořit další tlak na růst ceny, protože mnoho investorů se k akciím v úpisu vůbec nemusí dostat.
Silný zájem retailu není překvapivý vzhledem k osobě Elona Muska. Ten si během působení v Tesle vybudoval mimořádně loajální investorskou základnu. Podle odhadů analytika BNP Paribas Jamese Picariella drží retailoví investoři přibližně 40 % akcií Tesly. Podobný efekt se nyní může projevit také u SpaceX, která kombinuje atraktivní příběh kosmického průmyslu, satelitních služeb a technologických inovací.
Zájem přichází také ze strany institucionálních investorů. SpaceX měla podle dostupných informací obdržet objednávky od přibližně 1 000 institucionálních investorů. To naznačuje, že nejde pouze o retailovou horečku, ale o široký zájem napříč trhem.
Parametry nabídky se zatím podle zdrojů pravděpodobně měnit nebudou. Cena má zůstat na úrovni 135 dolarů za akcii a nabídka má zahrnovat 555,6 milionu akcií. Při těchto podmínkách by SpaceX získala zhruba 75 miliard dolarů a celková valuace společnosti by se pohybovala kolem 1,8 bilionu dolarů.
Pokud se tato čísla potvrdí, šlo by o největší IPO v historii. SpaceX by překonala debut Saudi Aramco z roku 2019, který dosáhl hodnoty 29,4 miliardy dolarů. Takto velká nabídka by zároveň mohla otevřít cestu dalším obřím technologickým listingům, zejména v oblasti umělé inteligence.
Mezinárodní investoři by měli získat méně než 10 % akcií v IPO. Japonská alokace byla podle dostupných informací navýšena z 2 miliard na 2,5 miliardy dolarů, což ukazuje na silný zájem i mimo americký trh. Přesto má být většina nabídky směřována na domácí investory.
SpaceX má podle plánu vstoupit na burzu Nasdaq a Nasdaq Texas pod tickerem SPCX. Úpis vedou banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase, přičemž se na transakci podílí dalších 18 bank.
Z pohledu investorů je největším tématem nerovnováha mezi poptávkou a dostupnou nabídkou. Pokud retail skutečně dostane pouze omezenou část akcií, může po zahájení obchodování vzniknout výrazný nákupní tlak. Současně je však potřeba počítat s vysokým očekáváním, protože valuace kolem 1,8 bilionu dolarů už v sobě může odrážet mimořádně optimistický scénář budoucího růstu.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.