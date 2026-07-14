Starlink od SpaceX si vybrala další velká aerolinka ✈️

Americká nízkonákladová letecká společnost Frontier Airlines plánuje od začátku roku 2027 instalovat do svých letadel satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX. Dopravce se tak připojí k rychle rostoucí skupině aerolinek, které si technologii Elona Muska vybraly pro poskytování vysokorychlostního připojení během letu.
Rozhodnutí Frontier dále posiluje náskok SpaceX před konkurenčním projektem Amazon Leo. Obě společnosti se snaží získat co největší podíl na trhu palubního internetu, který se postupně stává důležitou součástí nabídky leteckých dopravců.
Podle vedení Frontier má Starlink výrazně proměnit zkušenost cestujících na palubě. Zákazníci by měli mít během letu možnost pracovat, sledovat videa, procházet internet a zůstat ve spojení bez výraznějšího omezení kvality připojení.
SpaceX získává dalšího významného zákazníka
- Frontier se zařadí mezi dopravce, jako jsou Southwest Airlines a United Airlines, kteří již oznámili plány na zavedení Starlinku. Pro SpaceX jde o další potvrzení, že se její technologie stává jedním z hlavních standardů v oblasti leteckého internetového připojení.
- Frontier zároveň patří do portfolia investiční společnosti Indigo Partners, která podporuje zavádění Starlinku také u několika dalších nízkonákladových dopravců. Mezi ně patří evropský Wizz Air, mexický Volaris, chilský JetSmart a filipínská Cebu Air.
- Společný přechod několika aerolinek ze stejné investiční skupiny může SpaceX pomoci urychlit instalace a snížit náklady spojené s technickou integrací. Pro dopravce může být výhodou také jednotnější provozní a servisní řešení napříč flotilami.
Starlink rozšiřují i velké letecké společnosti
- SpaceX postupně získává nejen nízkonákladové dopravce, ale také některé z největších světových aerolinek. American Airlines v květnu oznámily, že chtějí od začátku roku 2027 vybavit Starlinkem více než 500 letadel.
- Instalaci systému dříve potvrdily také Alaska Airlines a Emirates. Rostoucí počet zákazníků ukazuje, že aerolinky považují kvalitní internet za stále důležitější konkurenční výhodu.
- Cestující dnes očekávají, že budou moci být připojeni i během letu, zejména na delších trasách. Spolehlivé Wi-Fi může zvýšit atraktivitu dopravce pro obchodní cestující i zákazníky, kteří chtějí během cesty využívat streamovací služby.
Amazon zatím za SpaceX zaostává
- Nejvýznamnějším konkurentem Starlinku má být satelitní služba Amazon Leo. Ta již získala první letecké zákazníky, její nasazení je však ve srovnání se Starlinkem pomalejší.
- JetBlue Airways se v září stala první aerolinkou, která si službu Amazonu vybrala. Delta Air Lines následně v březnu oznámila, že chce Amazon Leo využívat od roku 2028.
- SpaceX má proti Amazonu výhodu v podobě rozsáhlé již fungující satelitní sítě a rostoucího počtu podepsaných smluv. Čím více dopravců Starlink zavede, tím silnější může být jeho pozice při dalším vyjednávání s aerolinkami.
Ne všechny aerolinky jsou přesvědčené
- Přestože Starlink získává nové zákazníky, některé společnosti zůstávají skeptické. Generální ředitel Ryanairu Michael O’Leary v lednu uvedl, že jeho aerolinka systém instalovat nechce.
- Hlavním důvodem jsou podle něj obavy z vyšší spotřeby paliva způsobené dodatečnou hmotností a aerodynamickým odporem zařízení umístěného na letadle. Jeho vyjádření následně vyvolalo veřejný spor s Elonem Muskem.
- Pro nízkonákladové dopravce může být otázka nákladů zásadní. I malý nárůst spotřeby paliva může při stovkách letů denně významně ovlivnit hospodaření. Frontier však zřejmě dospěl k závěru, že přínosy kvalitního internetového připojení převáží nad dodatečnými náklady.
Letecké Wi-Fi se stává novým bojištěm
- Souboj mezi Starlinkem a Amazon Leo ukazuje, že trh palubního internetu vstupuje do nové fáze. Aerolinky už neřeší pouze to, zda Wi-Fi nabídnou, ale především jak rychlé, stabilní a cenově dostupné připojení dokážou cestujícím zajistit.
- Pro SpaceX představuje letecký sektor další zdroj pravidelných příjmů a zároveň způsob, jak rozšířit využití své satelitní infrastruktury. Každá nová smlouva navíc posiluje důvěryhodnost Starlinku u dalších potenciálních zákazníků.
- Rozhodnutí Frontier potvrzuje, že SpaceX zatím v závodě o letecké zákazníky drží silnější pozici. Amazon však může konkurenci v dalších letech zvýšit, zejména pokud se mu podaří urychlit nasazení vlastní satelitní sítě.
Graf SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
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