Stříbro překonává hranici 59 USD a znovu přitahuje kapitál. Zlato zůstává ve stínu svého mladšího sourozence

Dnešní seance znamená výrazný návrat nákupního zájmu o drahé kovy, přičemž největším vítězem tohoto pohybu je stříbro. Po proražení předchozí zóny rezistence kolem 58 USD za unci se kov dostal nad úroveň 59 USD a zaznamenává růst o více než 5 %.
Sílu stříbra podporuje několik souběžných faktorů. Investoři znovu zvyšují svou expozici vůči drahým kovům v prostředí slabšího amerického dolaru a očekávání ohledně budoucí politiky centrálních bank.
Další podporu poskytuje průmyslové využití stříbra. Na rozdíl od zlata není stříbro pouze bezpečným aktivem, ale také komoditou široce využívanou v různých odvětvích ekonomiky, včetně fotovoltaiky, elektroniky a technologií spojených s energetickou transformací.
Zdroj: xStation5
Proražení nad úroveň 59 USD má také důležitý technický význam. Oblast 58–59 USD v posledních dnech fungovala jako bariéra, kde se objevoval prodejní tlak. Překonání tohoto pásma naznačuje, že kupující převzali kontrolu nad trhem, a může otevřít prostor pro další růst směrem k následujícím úrovním rezistence, zejména kolem 60 USD a výše.
Z lepšího sentimentu na trzích s drahými kovy těží také zlato, jeho růst je však mírnější. Kov nadále ovlivňuje předchozí technický tlak a před potvrzením trvalejšího obratu trendu musí překonat klíčové úrovně rezistence.
Zdroj: xStation5
Dnešní seance zdůrazňuje výrazně lepší výkonnost stříbra ve srovnání se zlatem. Investoři směřují kapitál nejen do aktiv, která poskytují ochranu před nejistotou, ale také do kovu, který může těžit z oživení průmyslové poptávky.
Udržení ceny nad úrovní 59 USD bude klíčovým signálem pro posouzení, zda je současný pohyb pouze krátkodobým odrazem, nebo začátkem další růstové vlny.
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