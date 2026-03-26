Super Micro čelí akcionářské žalobě po kauze serverů spojené s Čínou⚖️

Akcionáři 25. března zažalovali společnost Super Micro a obvinili výrobce AI serverů z toho, že zatajuje expozici vůči prodejům do Číny a slabiny v dodržování exportních pravidel. Žaloba přišla necelý týden poté, co akcie 20. března propadly o 33 % a firma přišla přibližně o 6,1 miliardy USD tržní hodnoty po oznámení obvinění vůči spoluzakladateli Yih-Shyanu Liawovi a dalším dvěma osobám kvůli údajnému schématu zahrnujícímu nejméně 2,5 miliardy USD serverů. Samotná Super Micro trestně obviněna nebyla, civilní spor ale přináší nový tlak na oblast governance a compliance.
Co žaloba tvrdí
Navrhovaná hromadná žaloba byla podána u federálního soudu v San Franciscu a mezi žalovanými jsou Super Micro, generální ředitel Charles Liang, finanční ředitel David Weigand a Liaw. Investoři tvrdí, že firma nadhodnocovala své obchodní vyhlídky tím, že nezveřejnila, že významná část prodejů serverů směřovala ke společnostem v Číně a že měla podstatné slabiny v dodržování exportních zákonů. Žaloba požaduje blíže neurčené odškodnění pro investory, kteří akcie nakoupili mezi 30. dubnem 2024 a 19. březnem 2026.
Super Micro už dříve uvedla, že s vládními orgány spolupracuje a že údajné jednání bylo v rozporu s interními pravidly společnosti. Ani Super Micro ani Nvidia trestně obviněny nebyly a Nvidia není žalovanou stranou v akcionářské žalobě.
Proč to trhy sledují
Nový civilní spor navazuje na trestní případ zveřejněný 19. března. Americké úřady tvrdí, že Liaw, Ruei-Tsang Chang a Ting-Wei Sun pomáhali převádět AI servery sestavené v USA přes Tchaj-wan a jihovýchodní Asii ke zákazníkům v Číně, přičemž v letech 2024 a 2025 mělo být nakoupeno zhruba 2,5 miliardy USD serverů a mezi koncem dubna a polovinou května 2025 mělo být do Číny údajně odesláno nejméně 510 milionů USD.
To je důležité proto, že Super Micro vstupovala do roku 2026 se silnou poptávkou po AI serverech, ale nyní čelí výrazně silnějšímu tlaku v oblasti governance a compliance. Dne 26. března se akcie obchodovaly kolem 24,05 USD, tedy přibližně o 8,3 % výše oproti předchozímu závěru, stále však výrazně pod úrovněmi před kolapsem z 20. března. Trhy nyní budou sledovat případnou reakci firmy, známky narušení zákaznické poptávky a také to, zda právní dopady zůstanou omezené na jednotlivce, nebo přerostou v širší provozní problém.
Grafy, které sledovat
Graf: akcie Super Micro
Graf by ukázal prudký propad z 20. března na 20,53 USD po jednodenním poklesu o 33,3 %, po němž následovalo jen částečné zotavení k úrovni kolem 24,05 USD dne 26. března. Hlavním závěrem je, že investoři část prvotního šoku smazali, ale akcie se stále obchodují pod silným tlakem spojeným s governance a exportní compliance. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Dell
Graf Dellu by ukázal relativní sílu, když se akcie 26. března obchodovaly kolem 184,01 USD, tedy přibližně o 4,0 % výše oproti předchozímu závěru. Srovnání by ukázalo, že právní a compliance riziko u Super Micro dál pomáhá udržovat zájem investorů o větší konkurenty v oblasti AI serverů. Zdroj: xStation5
