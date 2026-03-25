Super Micro se snaží stabilizovat po kauze DOJ, která vyvolala 33% propad akcií

Akcie Super Micro 20. března uzavřely se ztrátou více než 33 % poté, co američtí žalobci obvinili tři osoby spojené se společností, včetně spoluzakladatele Yih-Shyana Liawa, z napomáhání k pašování nejméně 2,5 miliardy USD amerických AI technologií do Číny. Super Micro uvedla, že v případu není vedena jako obžalovaná a s vyšetřovateli spolupracovala. Akcie následně v aftermarketu vzrostly o 2 % poté, co firma oznámila Liawovu rezignaci na místo člena představenstva a jmenování pověřené šéfky compliance.
Obvinění DOJ a reakce společnosti
Žalobci obvinili Liawa, obchodního manažera Ruei-Tsanga Changa a kontraktora Tinga-Weie Suna z toho, že směrovali servery vyrobené v USA přes Tchaj-wan a jihovýchodní Asii, kde měly být přebaleny do neoznačených krabic a odeslány do Číny. Americká exportní omezení na pokročilé AI čipy do Číny platí od roku 2022. Super Micro uvedla, že oba zaměstnance postavila na administrativní volno, ukončila spolupráci s kontraktorem a dál spolupracuje s vládními úřady.
Podání 8-K z 20. března zároveň uvedlo, že Liawova rezignace z představenstva nebyla výsledkem neshody se společností. Super Micro současně jmenovala DeAnnu Lunu pověřenou šéfkou compliance, což ukazuje, že pro investory se nyní otázky řízení firmy a dodržování exportních pravidel staly klíčovým tématem.
Silná poptávka po AI serverech naráží na nové compliance riziko
Právní otřes přichází jen několik týdnů poté, co Super Micro zvýšila výhled tržeb pro fiskální rok 2026 nejméně na 40 miliard USD z předchozích 36 miliard USD, protože poptávka po jejích AI-optimalizovaných serverech zůstávala silná. Reuters uvedl, že tržby za druhé čtvrtletí dosáhly 12,68 miliardy USD, což bylo nad analytickým odhadem 10,23 miliardy USD, zatímco výhled tržeb pro třetí čtvrtletí kolem 12,3 miliardy USD také překonal očekávání ve výši 10,17 miliardy USD.
Akcie se tak nyní pohybují mezi silnou poptávkou po AI infrastruktuře a novým compliance rizikem. Reuters uvedl, že Melius Research vidí „enormní“ riziko pro tržby, pokud zákazníci začnou přehodnocovat expozici vůči dodavateli, zatímco Dell je vnímán jako pravděpodobný vítěz díky své velikosti a těsnějším vazbám na Nvidia. Trhy nyní budou sledovat reakci zákazníků, případné další právní dopady a také to, zda změny v oblasti compliance pomohou stabilizovat sentiment.
Graf: akcie Super Micro
Graf: akcie Super Micro
Graf by ukázal prudký propad z 20. března, kdy akcie uzavřely o více než 33 % níže, a následně jen omezené zotavení po rezignaci člena představenstva a změnách v compliance. K 25. březnu se SMCI obchodovala za 23,82 USD po otevření na 22,58 USD, což naznačuje určité uklidnění sentimentu, ale po výprodeji zůstává situace křehká. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Dell
Graf Dellu by ukázal relativní outperformance po zprávách kolem Super Micro. Dell 20. března vzrostl o 6 %, protože analytici jej označili za hlavního potenciálního příjemce případného přesunu zákazníků, a k 25. březnu se akcie obchodovaly za 180,49 USD. Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Únik informací z Anthropicu a výprodej kyberbezpečnostních akcií
Unity roste o 10 % 🚨 Revoluce ve společnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street se prohlubují
US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude znovu vytváří tlak na Nasdaq
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.