Swatch dál čelí nejistotě⌚

Swatch varuje, že geopolitická a ekonomická nejistota bude pokračovat i v roce 2026.
Provozní marže se v roce 2025 propadla o více než 50 %.
Firma dál věří v růst prodejů a lepší ziskovost v roce 2026.
Výrobu mimo Švýcarsko přesouvat nechce a trvá na označení Swiss Made.
Švýcarská společnost Swatch Group upozornila, že politické i ekonomické problémy budou pokračovat také v roce 2026. Vedení firmy ve výroční zprávě kritizovalo zejména dopady cel, obchodních narušení a celkově nestabilního globálního prostředí, které v posledních měsících výrazně zasáhlo celý sektor luxusního zboží.
Swatch má za sebou složitý rok 2025. Provozní marže společnosti se propadla o více než polovinu, když firma čelila slabší poptávce v Číně, silnému švýcarskému franku a také dopadům celní politiky prezidenta Donalda Trumpa v USA. Nově se navíc přidává i napětí na Blízkém východě, který podle analytiků UBS tvořil přibližně 9 % tržeb firmy v roce 2025. Akcie Swatch od začátku tohoto konfliktu ztratily zhruba 10 %.
Přes tyto problémy ale firma ponechala svůj výhled na rok 2026 beze změny. Nadále očekává velmi pozitivní vývoj prodejů i objemů, což by mělo postupně podpořit i ziskovost. Swatch zároveň trvá na své strategii udržovat pracovní místa, výrobu i zásoby připravené na budoucí oživení poptávky, i když část investorů tuto politiku kritizuje kvůli vyšším nákladům.
Společnost také zopakovala, že neplánuje přesouvat výrobu mimo Švýcarsko. Podle vedení zůstává závazek ke značce Swiss Made klíčový a firma nechce měnit výrobní základnu jen kvůli tlaku místních úřadů nebo obchodní politiky.
Graf UHR.CH (D1)
Akcie Swatch Group se obchodují kolem 166,40 CHF a technický obraz se v posledních týdnech výrazně zhoršil. Cena se nachází pod EMA 50 na úrovni 179,23 CHF a zároveň i pod SMA 100 kolem 174,87 CHF, což potvrzuje převažující medvědí nastavení. Po předchozím růstu k oblasti nad 200 CHF přišel výrazný obrat a titul se postupně sesunul zpět k důležité podpoře poblíž současných hodnot. RSI se drží kolem 39,1, tedy pod neutrální hranicí, což ukazuje na pokračující slabé momentum bez toho, aby byl titul výrazně přeprodaný. Nyní je klíčové, zda se akcie udrží nad oblastí 166 CHF. Její prolomení by mohlo otevřít prostor k poklesu směrem k pásmu 162 až 157 CHF. Naopak pro zlepšení sentimentu by bylo potřeba návrat nad 174,9 CHF a následně i nad 179,2 CHF, kde leží hlavní klouzavé průměry a nejbližší výraznější rezistence.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
📈Planet Labs roste, protože rekordní tržby a backlog podporují růstový výhled
📉Akcie Super Micro prudce padají poté, co byl spoluzakladatel obviněn v údajném schématu pašování AI serverů
🤝Partnerství Nvidie s Groq se mění v reálné produkty, zatímco zrychluje tlak do AI inference
SAP ztrácí 4 % navzdory pozitivnímu doporučení od Bernsteinu 📉
