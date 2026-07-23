Technická analýza 🔼 Akcie Rheinmetall testují horní hranici sestupného kanálu?

Akcie největšího německého zbrojního koncernu Rheinmetall dnes rostou o téměř 3 % na vlně celkového zlepšení nálady v obranném sektoru. Ve Spojených státech rostou po velmi silných výsledcích také tituly RTX a Lockheed Martin.
Rheinmetall zajišťuje největší úzké hrdlo evropské výroby munice
Evropa dnes nemá problém s financováním zbrojení, ale s výrobou dostatečného množství munice. Rheinmetall rozšiřuje závod Aschau am Inn v rámci projektu „Project Firepower", aby do roku 2028 více než zdvojnásobil výrobní kapacity střelného prachu na přibližně 4 200 tun ročně. Společnost zároveň zajistila vlastní dodávky nitrocelulózy, tedy klíčové složky hnacích náplní, a deklaruje zásoby dostačující přibližně na čtyři roky. To omezuje jedno z největších operačních rizik evropského obranného průmyslu a posiluje konkurenční výhodu Rheinmetallu vůči výrobcům závislým na externích dodávkách.
Firma postupně buduje výhodu díky plné kontrole nad výrobním řetězcem munice
Rheinmetall patří k hrstce výrobců na světě, kteří kontrolují prakticky celý výrobní proces munice: od hnacích náplní a střelného prachu přes nábojnice až po hotové dělostřelecké a tankové granáty. Rozšiřované centrum v Bavorsku bude rovněž provádět výzkum nové generace vysokoenergetických hnacích náplní a alternativních zdrojů celulózy, což má snížit závislost Evropy na dovozu surovin. V kombinaci s očekávaným portfoliem zakázek přesahujícím 100 mld. eur do konce roku a víceletým programem přezbrojování států NATO to znamená, že rostoucím omezením společnosti se stále více stává výrobní kapacita, nikoli poptávka.
Akcie RHM.DE (interval D1)
Akcie Rheinmetallu se obchodují v sestupném cenovém kanálu a od maxim se propadly o přibližně 50 %. Na vlně dnešního růstu cena testuje horní hranici kanálu a pokud se prolomí nad úroveň 1 150 EUR, mohl by titul potenciálně otočit trend. 200denní klouzavý průměr (EMA200) — klíčový pro dlouhodobé momentum — se nachází přibližně 35 % nad současnými úrovněmi.
Zdroj: xStation5
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