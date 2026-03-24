Tesla hlásí první meziroční růst prodejů v Evropě po více než roce🚗

- Tesla zaznamenala po více než roce první meziroční růst měsíčních prodejů v Evropě, s nárůstem registrací o 12 %
- BYD se stává silnou konkurencí, prodeje překonávají Teslu
Tesla zaznamenala první meziroční nárůst měsíčních prodejů v Evropě po více než roce, což je pozitivní zpráva pro výrobce elektromobilů vedeného Elon Muskem, který čelí silné konkurenci ze strany čínského automobilového giganta BYD. Registrace nových vozidel v Evropě v únoru meziročně vzrostly o téměř 12 % na 17 664 vozů, přičemž v samotné EU byl růst o 29 % na 13 740 vozů.
Tato čísla ukazují, že Tesla zůstává významným hráčem na evropském trhu elektromobilů, a to i přes několikaměsíční pokles prodejů. Podle dat ACEA zaznamenala Tesla poslední meziroční růst měsíčních registrací naposledy v prosinci 2024. Společnost se loni potýkala s negativní reakcí zákazníků kvůli zapojení Muska do administrativy Donalda Trumpa.
Mezitím v Evropě výrazně zesílila konkurence ze strany BYD, který nabízí elektromobily i hybridy. Prodeje BYD rostou každý měsíc od loňského léta, kdy byla společnost zahrnuta do statistik ACEA, a firma se tak stala silným konkurentem Tesly. BYD nedávno překonala Teslu jako největšího prodejce elektromobilů na světě. Registrace vozů BYD v Evropě se téměř ztrojnásobily na 17 954 kusů, čímž Teslu překonaly. Přesto zůstávají tradiční evropští výrobci největšími prodejci v absolutních číslech. Německý Volkswagen vykázal nárůst registrací o 2,2 % na 256 452 vozů, zatímco Stellantis zvýšil prodeje o 9,5 % na 170 816 vozů.
Řada automobilek v posledních letech přehodnocuje své strategie a omezuje výrobu elektromobilů kvůli slabší poptávce. Stellantis v únoru uvedl, že v rámci tohoto posunu zaúčtuje náklady ve výši zhruba 26 miliard dolarů. Trh s elektromobily v Evropě v únoru vzrostl o téměř 16 %.
Graf TSLA.US (D1)
Zdroj: xStation
