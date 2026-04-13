Tesla získala pro FSD Supervised nizozemské povolení, čímž se otevírá cesta k širšímu rolloutu v EU

Systém FSD Supervised od Tesly získal schválení v Nizozemsku, což představuje první povolení tohoto softwaru v Evropě a umožňuje využívat tuto funkci asistovaného řízení na nizozemských dálnicích i v městském provozu. Nizozemský úřad RDW navíc v pondělí uvedl, že informoval Evropskou komisi o svém záměru usilovat o schválení v celé EU, což znamená další regulační krok k širšímu nasazení. Akcie Tesly v americkém obchodování rostly přibližně o 0,6 % na 351,17 USD.
První evropské schválení, ale ne plná autonomie
Schválení přichází po více než 18 měsících testování a analýz ze strany RDW. Regulátor zdůraznil, že FSD Supervised není samořiditelný systém, ale asistenční funkce pod kontrolou řidiče, při níž zůstává odpovědnost plně na řidiči a ten musí být neustále pozorný. RDW uvedl, že správné používání systému může pozitivně přispět k bezpečnosti silničního provozu.
RDW zároveň upozornil, že evropská verze není přímo srovnatelná s americkou verzí, protože schvalování vozidel v EU podléhá přísnějším bezpečnostním pravidlům a odlišným softwarovým požadavkům. Typové schválení zatím platí pouze v Nizozemsku, i když regulátor uvedl, že systém by později mohl být povolen v celé Evropské unii, pokud budou dokončeny další kroky.
Proč je rozhodnutí pro Teslu důležité
Toto rozhodnutí je pro Teslu strategicky významné, protože FSD zůstává klíčovou součástí jejího dlouhodobého růstového příběhu i širších ambicí v autonomním řízení. Reuters uvedl, že pro software by v Nizozemsku mohlo být způsobilých přibližně 100 000 vozů Model 3 a Model Y, zatímco analytici soudí, že širší evropské schválení by mohlo podpořit prodeje po slabším prvním čtvrtletí dodávek Tesly.
Dalším krokem bude hlasování výboru EU poté, co RDW předloží žádost o širší autorizaci. Pokud systém nezíská většinu, jednotlivé členské státy by jej přesto mohly povolit samostatně. Trhy nyní budou sledovat, jak rychle Tesla zahájí rollout v Nizozemsku a zda se jí ještě letos podaří získat schválení v celé Evropě.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
