Tesla zrychluje expanzi v Japonsku. Míří na první místo 📈

- Tesla chce v Japonsku otevřít nejméně 60 prodejen a výrazně rozšířit servis.
- Cílem je stát se už příští rok největší dováženou značkou.
- Nový Model Y L má oslovit hlavně rodiny a širší skupinu zákazníků.
- Japonsko zůstává slabší v adopci elektromobilů, ale Tesla v něm vidí velký růstový potenciál.
Tesla chce v Japonsku výrazně posílit a už příští rok se stát nejprodávanější zahraniční automobilovou značkou v zemi. Firma proto plánuje rozšířit svou síť nejméně na 60 prodejen a zároveň výrazně navýšit počet servisních center. Cílem je oslovit širší okruh zákazníků na trhu, kde zatím elektromobily rostou pomaleji než v jiných velkých ekonomikách.
Společnost aktuálně těží z investic do prodejní sítě, servisu a školení zaměstnanců, které realizovala během posledních dvou let. Právě lepší dostupnost služeb a možnost zkušebních jízd mají pomoci přesvědčit řidiče, kteří jsou dosud zvyklí hlavně na benzinové vozy a hybridy.
Dalším krokem v expanzi je uvedení modelu Model Y L, tedy šestisedadlové verze zaměřené na rodiny. Tesla se tak snaží rozšířit svou cílovou skupinu i mimo dřívější technologické nadšence. V loňském roce firma v Japonsku prodala něco přes 10 tisíc vozů, přičemž jen v letošním prvním čtvrtletí dosáhla zhruba poloviny tohoto objemu.
Japonský trh dlouhodobě ovládají hlavně německé prémiové značky a místní zákazníci stále dávají přednost hybridům. Přesto Tesla sází na to, že dražší paliva a postupně se měnící preference mohou zájem o elektromobily zvýšit. Pokud se jí podaří dál zlepšovat zákaznickou zkušenost a rozšířit servisní zázemí, může se v Japonsku stát jedním z nejvýraznějších hráčů mezi dováženými vozy.
Delta Air Lines letí o 10 % vzhůru✈️
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
🎥 Apple slaví 50 let. Co ale bude s firmou dál a jakým výzvám čelí?
SpaceX míří na burzu: Musk chystá IPO, které může přepsat historii 🚀
